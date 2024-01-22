https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922805462.html

Суд отправил Блиновскую в СИЗО

Суд отправил Блиновскую в СИЗО - РИА Новости, 23.01.2024

Суд отправил Блиновскую в СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщил корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-22T17:01

2024-01-22T17:01

2024-01-23T00:08

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля", — огласил решение судья Артем Устинов.На подсудимую надели наручники в зале суда. Позднее прокуратура Москвы уточнила, что блогера отправили в СИЗО-6.Как сообщил следователь, Блиновская 23 декабря провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовали более 15 человек. Среди гостей была свидетель по ее уголовному делу Виктория Асмолова, что стало нарушением меры пресечения.Информацию следователям подтвердила сама Асмолова, у которой с Блиновской общие бизнес-интересы.Как заявила адвокат Наталия Сальникова, защита только 27 декабря узнала, что Асмолова проходит по делу свидетелем. До этого следствие не предоставляло список, несмотря на просьбы."У меня не было мысли, что она (Асмолова. — Прим. ред.) может быть свидетелем по делу, так как в период, который описывается в уголовном деле, мы даже не были с ней знакомы. Мы с ней дружим с февраля 2022 года, по налоговым делам мы с ней никак не связаны, как и по марафонам, она занималась организацией вечеринки, это законом не запрещено, ко мне периодически приходят друзья. Я понятия не имею, кто относится к свидетелям по делу, я знаю, что есть их примерное общее число, и все", — сказала Блиновская.В окончательной реплике следователь заметил, что обвиняемая может лукавить, так как Асмолова фигурирует в материалах дела, ее компания получала займы из денег, полученных после тренингов Блиновской. Адвокат Сальникова на это ответила, что в материалах дела такой информации нет.Факт общения между Блиновской и Асмоловой на вечеринке защита не отрицает. Кроме того, блогер выразила готовность возмещать задолженность, но окончательную сумму недоимки не установили до сих пор.В обосновании ходатайства также отмечалось, что многодетная семья Блиновской может обойтись без матери, как так ее муж находится на свободе.Как добавил следователь, он сомневается в искренности Блиновской, которая ранее говорила, что частично согласна с претензиями по налогам, но теперь уверяет в своей невиновности."Королеву марафонов" задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.Сегодня следствие предъявило Блиновской новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922782446.html

https://ria.ru/20240115/chekaliny-1921342286.html

https://ria.ru/20230512/blogery-1871185134.html

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Блиновскую из зала суда отправили в СИЗО Блиновскую вывели из суда под конвоем и отправили в СИЗО, с собой у нее была заранее собранная сумка. 2024-01-22T17:01 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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