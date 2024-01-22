https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922782446.html

Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста

Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста - РИА Новости, 22.01.2024

Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста

Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, устроив массовую предновогоднюю вечеринку, сообщил следователь в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:21

2024-01-22T15:21

2024-01-22T17:26

происшествия

россия

елена блиновская

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, устроив массовую предновогоднюю вечеринку, сообщил следователь в Замоскворецком суде Москвы."Блиновская 23 декабря, пренебрегая запретами, провела вечеринку, ход ее проведения освещался в СМИ. На ней присутствовало более 15 человек, среди них был свидетель по уголовному делу", — подчеркнул он.По словам следователя, Блиновская нарушила установленные судом запреты. Он добавил, что на вечеринке было много "дорогостоящих развлечений", в то время как блогер не спешит погашать налоговую задолженность.Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об ужесточении Блиновской меры пресечения. Речь идет о заключении под стражу.Также ранее сегодня блогеру предъявили новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, не позднее 2019 года она получила электронные ключи юрлиц для осуществления денежных переводов и распоряжалась ими в своих целях. Блиновская отрицает свою причастность к этим преступлениям."Королеву марафонов" задержали в апреле 2023-го. Тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что за 2019-2021 годы блогер не выплатила более 918 миллионов рублей.Впоследствии Блиновскую отправили под домашний арест.

https://ria.ru/20231225/blinovskaya-1917945767.html

https://ria.ru/20231228/blinovskaya-1918808337.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, елена блиновская