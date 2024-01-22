https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922782446.html
Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста
Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста - РИА Новости, 22.01.2024
Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста
Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, устроив массовую предновогоднюю вечеринку, сообщил следователь в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:21
2024-01-22T15:21
2024-01-22T17:26
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елена блиновская
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, устроив массовую предновогоднюю вечеринку, сообщил следователь в Замоскворецком суде Москвы."Блиновская 23 декабря, пренебрегая запретами, провела вечеринку, ход ее проведения освещался в СМИ. На ней присутствовало более 15 человек, среди них был свидетель по уголовному делу", — подчеркнул он.По словам следователя, Блиновская нарушила установленные судом запреты. Он добавил, что на вечеринке было много "дорогостоящих развлечений", в то время как блогер не спешит погашать налоговую задолженность.Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об ужесточении Блиновской меры пресечения. Речь идет о заключении под стражу.Также ранее сегодня блогеру предъявили новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, не позднее 2019 года она получила электронные ключи юрлиц для осуществления денежных переводов и распоряжалась ими в своих целях. Блиновская отрицает свою причастность к этим преступлениям."Королеву марафонов" задержали в апреле 2023-го. Тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что за 2019-2021 годы блогер не выплатила более 918 миллионов рублей.Впоследствии Блиновскую отправили под домашний арест.
https://ria.ru/20231225/blinovskaya-1917945767.html
https://ria.ru/20231228/blinovskaya-1918808337.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, елена блиновская
Происшествия, Россия, Елена Блиновская
Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста
Блиновская нарушила условия домашнего ареста, пригласив свидетеля на вечеринку
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, устроив массовую предновогоднюю вечеринку, сообщил следователь в Замоскворецком суде Москвы.
«
"Блиновская 23 декабря, пренебрегая запретами, провела вечеринку, ход ее проведения освещался в СМИ. На ней присутствовало более 15 человек, среди них был свидетель по уголовному делу", — подчеркнул он.
По словам следователя, Блиновская нарушила установленные судом запреты. Он добавил, что на вечеринке было много "дорогостоящих развлечений", в то время как блогер не спешит погашать налоговую задолженность.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об ужесточении Блиновской меры пресечения. Речь идет о заключении под стражу.
Адвокат Блиновской ответила на обвинения в вечеринке при домашнем аресте
Также ранее сегодня блогеру предъявили новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, не позднее 2019 года она получила электронные ключи юрлиц для осуществления денежных переводов и распоряжалась ими в своих целях. Блиновская отрицает свою причастность к этим преступлениям.
"Королеву марафонов" задержали в апреле 2023-го. Тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК
подсчитали, что за 2019-2021 годы блогер не выплатила более 918 миллионов рублей.
Впоследствии Блиновскую отправили под домашний арест.
Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции