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Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста - РИА Новости, 22.01.2024
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15:21 22.01.2024 (обновлено: 17:26 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922782446.html
Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста
Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста - РИА Новости, 22.01.2024
Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста
Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, устроив массовую предновогоднюю вечеринку, сообщил следователь в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:21
2024-01-22T17:26
происшествия
россия
елена блиновская
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, устроив массовую предновогоднюю вечеринку, сообщил следователь в Замоскворецком суде Москвы.&quot;Блиновская 23 декабря, пренебрегая запретами, провела вечеринку, ход ее проведения освещался в СМИ. На ней присутствовало более 15 человек, среди них был свидетель по уголовному делу&quot;, — подчеркнул он.По словам следователя, Блиновская нарушила установленные судом запреты. Он добавил, что на вечеринке было много "дорогостоящих развлечений", в то время как блогер не спешит погашать налоговую задолженность.Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об ужесточении Блиновской меры пресечения. Речь идет о заключении под стражу.Также ранее сегодня блогеру предъявили новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, не позднее 2019 года она получила электронные ключи юрлиц для осуществления денежных переводов и распоряжалась ими в своих целях. Блиновская отрицает свою причастность к этим преступлениям."Королеву марафонов" задержали в апреле 2023-го. Тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что за 2019-2021 годы блогер не выплатила более 918 миллионов рублей.Впоследствии Блиновскую отправили под домашний арест.
https://ria.ru/20231225/blinovskaya-1917945767.html
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происшествия, россия, елена блиновская
Происшествия, Россия, Елена Блиновская
Следователь заявил о грубом нарушении Блиновской условий домашнего ареста

Блиновская нарушила условия домашнего ареста, пригласив свидетеля на вечеринку

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы, 22 января 2024 года
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы, 22 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы, 22 января 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, устроив массовую предновогоднюю вечеринку, сообщил следователь в Замоскворецком суде Москвы.
«

"Блиновская 23 декабря, пренебрегая запретами, провела вечеринку, ход ее проведения освещался в СМИ. На ней присутствовало более 15 человек, среди них был свидетель по уголовному делу", — подчеркнул он.

По словам следователя, Блиновская нарушила установленные судом запреты. Он добавил, что на вечеринке было много "дорогостоящих развлечений", в то время как блогер не спешит погашать налоговую задолженность.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об ужесточении Блиновской меры пресечения. Речь идет о заключении под стражу.
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Адвокат Блиновской ответила на обвинения в вечеринке при домашнем аресте
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Также ранее сегодня блогеру предъявили новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, не позднее 2019 года она получила электронные ключи юрлиц для осуществления денежных переводов и распоряжалась ими в своих целях. Блиновская отрицает свою причастность к этим преступлениям.
"Королеву марафонов" задержали в апреле 2023-го. Тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что за 2019-2021 годы блогер не выплатила более 918 миллионов рублей.
Впоследствии Блиновскую отправили под домашний арест.
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