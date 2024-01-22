https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922758399.html

Блиновскую могут арестовать уже сегодня

Блиновскую могут арестовать уже сегодня - РИА Новости, 22.01.2024

Блиновскую могут арестовать уже сегодня

Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос об изменении блогеру Елене Блиновской меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщила... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:40

2024-01-22T13:40

2024-01-22T13:40

происшествия

москва

россия

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904885853_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_77610887a4175b6050b5a7bbfc3f6b63.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос об изменении блогеру Елене Блиновской меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова. "Я пока не вижу материалов, где говорится об основаниях для ужесточения меры пресечения, вопрос об аресте будет рассмотрен сегодня в Замоскворецком суде. Что касается предъявления нового обвинения, то мы пока также не видели этих материалов", - рассказала собеседница агентства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу "в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения", сообщал СК. Кроме того, Блиновской предъявили новое обвинение – два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По данным СК РФ, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ", за 2019-2021 годы она не выплатила налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. "Королева марафонов" находится под домашним арестом с апреля 2023 года.

https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922750472.html

https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)