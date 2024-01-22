https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922750472.html

Следствие предъявило Блиновской новые обвинения

Следствие предъявило Блиновской новые обвинения - РИА Новости, 22.01.2024

Следствие предъявило Блиновской новые обвинения

Блогеру Елене Блиновской предъявлено два новых эпизода обвинения - о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору, сообщила... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:07

2024-01-22T13:07

2024-01-22T13:10

елена блиновская

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Блогеру Елене Блиновской предъявлено два новых эпизода обвинения - о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение", - сказала она. По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юрлиц для "неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ". "Блиновская неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях", - рассказала Иванова.

https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

елена блиновская, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)