https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922750472.html
Следствие предъявило Блиновской новые обвинения
Следствие предъявило Блиновской новые обвинения - РИА Новости, 22.01.2024
Следствие предъявило Блиновской новые обвинения
Блогеру Елене Блиновской предъявлено два новых эпизода обвинения - о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору, сообщила... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:07
2024-01-22T13:07
2024-01-22T13:10
елена блиновская
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Блогеру Елене Блиновской предъявлено два новых эпизода обвинения - о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение", - сказала она. По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юрлиц для "неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ". "Блиновская неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях", - рассказала Иванова.
https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена блиновская, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Елена Блиновская, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие предъявило Блиновской новые обвинения
Блиновской предъявили новые обвинения в неправомерном обороте средств платежей
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Блогеру Елене Блиновской предъявлено два новых эпизода обвинения - о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение", - сказала она.
По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юрлиц для "неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ".
"Блиновская неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях", - рассказала Иванова.
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