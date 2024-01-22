https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922748125.html

Следствие попросило суд арестовать Блиновскую

Следствие попросило суд арестовать Блиновскую - РИА Новости, 22.01.2024

Следствие попросило суд арестовать Блиновскую

Следствие просит суд перевести блогера Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщил Telegram-канал СК. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:58

2024-01-22T12:58

2024-01-22T13:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Следствие просит суд перевести блогера Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщил Telegram-канал СК."В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следователь ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.Как сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова, Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия сегодня.Кроме того, как рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, Блиновской предъявили два новых эпизода обвинения — о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, не позднее 2019 года блогер получила электронные ключи юрлиц для осуществления денежных переводов и распоряжалась ими в своих целях.По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ.В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.Кроме того, она привлекла к преступной деятельности неустановленных лиц.Позднее фигурантом дела стал и муж Блиновской Алексей. В качестве меры пресечения ему избрали запрет определенных действий, не позволяющий пользоваться связью и интернетом.

https://ria.ru/20231228/blinovskaya-1918808337.html

https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, происшествия