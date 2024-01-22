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Власти МО благоустроят более 70 общественных пространств в 2024 году - РИА Новости, 22.01.2024
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Новости Подмосковья
 
18:27 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/blagoustroystvo-1922825665.html
Власти МО благоустроят более 70 общественных пространств в 2024 году
Власти МО благоустроят более 70 общественных пространств в 2024 году - РИА Новости, 22.01.2024
Власти МО благоустроят более 70 общественных пространств в 2024 году
В Московской области продолжается активное повышение качества городской среды. В этом году в регионе благоустроят более 70 общественных пространств, рассказал... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:27
2024-01-22T18:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Московской области продолжается активное повышение качества городской среды. В этом году в регионе благоустроят более 70 общественных пространств, рассказал первый заместитель министра благоустройства области Евгений Афанасенков в интервью телеканалу “360”.По его словам, помимо обновления парков и общественных территорий, за последние 10 лет в Подмосковье обустроили 1,5 тысячи детских площадок и отремонтировали свыше 10 тысяч дворов. В этом году также начнется работа на 20 объектах, благоустройство которых завершится в 2025 году.В следующем году власти региона обустроят парки в Жуковском, Долгопрудном, Лобне, а также территорию возле Раменского, отметил Афанасенков.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти МО благоустроят более 70 общественных пространств в 2024 году

© РИА Новости / Владимир ПесняДевушка гуляет с собакой
Девушка гуляет с собакой - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Московской области продолжается активное повышение качества городской среды. В этом году в регионе благоустроят более 70 общественных пространств, рассказал первый заместитель министра благоустройства области Евгений Афанасенков в интервью телеканалу “360”.
По его словам, помимо обновления парков и общественных территорий, за последние 10 лет в Подмосковье обустроили 1,5 тысячи детских площадок и отремонтировали свыше 10 тысяч дворов. В этом году также начнется работа на 20 объектах, благоустройство которых завершится в 2025 году.
В следующем году власти региона обустроят парки в Жуковском, Долгопрудном, Лобне, а также территорию возле Раменского, отметил Афанасенков.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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