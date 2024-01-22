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"Этикетка" билайна стала доступна бизнесу с другими мобильными операторами - РИА Новости, 22.01.2024
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17:00 22.01.2024 (обновлено: 17:10 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/bilayn-1922755172.html
"Этикетка" билайна стала доступна бизнесу с другими мобильными операторами
"Этикетка" билайна стала доступна бизнесу с другими мобильными операторами - РИА Новости, 22.01.2024
"Этикетка" билайна стала доступна бизнесу с другими мобильными операторами
Сервис идентификации вызовов "Этикетка" от билайна стал доступен предпринимателям, которые пользуются услугами телефонии других операторов; компании смогут... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:00
2024-01-22T17:10
технологии
россия
вымпелком
билайн
мобильная связь
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Сервис идентификации вызовов "Этикетка" от билайна стал доступен предпринимателям, которые пользуются услугами телефонии других операторов; компании смогут сообщать абонентам сети билайн, кто и зачем звонит, чтобы повысить контактность и лояльность клиентов при ответе на вызов, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Сервис "Этикетка" от билайн бизнес был запущен в октябре 2023 года. Благодаря услуге компании могут передавать вместе с голосовым вызовом и номером вызывающего абонента дополнительную информацию, которая после предварительной модерации отображается на экране телефона вызываемого абонента. Например, название или сфера деятельности организации. При этом абонентам не нужно устанавливать дополнительные приложения. Порядок и возможность отображения дополнительной информации из "Этикетки" вместе с информацией о номере вызывающего абонента зависят от настроек устройства вызываемого абонента и использования абонентами услуг автоматического определения номера (АОН), антиАОН, говорится в сообщении.На первом этапе "Этикетка" была доступна только компаниям, которые пользуются телефонией от билайн. В таком случае номер вызывающего абонента и дополнительная информация о вызове отображается внутри и вне сети билайн (при наличии технических возможностей и соглашения у оператора с билайн).Новый сценарий использования "Этикетки" позволяет также передавать информацию о звонящем, когда вызов поступает абоненту билайн с номера другого оператора. Это удобно, если компания пользуется услугами разных поставщиков связи, например, в зависимости от региона, где расположены офисы или магазины. При этом вызывающий абонент предоставляет в билайн документы, подтверждающие выделение абонентского номера и заключение договора с иным оператором связи, а также несет ответственность за достоверность переданной информации и наличие у него всех необходимых прав для размещения такой информации и совершения вызовов с использованием "Этикетки", уточнили в пресс-службе."После запуска “Этикетки” мы увидели большой положительный отклик рынка. Этот сервис позволяет сделать голосовые коммуникации прозрачнее и удобнее как для получателя, так и для инициатора вызова. Сегодня мы предлагаем техническое решение, помогающее повысить контактность и улучшить клиентский путь при звонках на абонентов сети билайн с номеров любых операторов, услугами которых пользуются корпоративные заказчики", — отметил директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский, слова которого приводятся в сообщении. Сервис идентификации вызовов "этикетка" (18+)Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4cqwvszh9pwvkcVTWeK
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технологии, россия, вымпелком, билайн, мобильная связь
Технологии, Россия, ВымпелКом, Билайн, мобильная связь

"Этикетка" билайна стала доступна бизнесу с другими мобильными операторами

© БилайнБилайн бизнес
Билайн бизнес
© Билайн
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Сервис идентификации вызовов "Этикетка" от билайна стал доступен предпринимателям, которые пользуются услугами телефонии других операторов; компании смогут сообщать абонентам сети билайн, кто и зачем звонит, чтобы повысить контактность и лояльность клиентов при ответе на вызов, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Сервис "Этикетка" от билайн бизнес был запущен в октябре 2023 года. Благодаря услуге компании могут передавать вместе с голосовым вызовом и номером вызывающего абонента дополнительную информацию, которая после предварительной модерации отображается на экране телефона вызываемого абонента. Например, название или сфера деятельности организации. При этом абонентам не нужно устанавливать дополнительные приложения. Порядок и возможность отображения дополнительной информации из "Этикетки" вместе с информацией о номере вызывающего абонента зависят от настроек устройства вызываемого абонента и использования абонентами услуг автоматического определения номера (АОН), антиАОН, говорится в сообщении.
На первом этапе "Этикетка" была доступна только компаниям, которые пользуются телефонией от билайн. В таком случае номер вызывающего абонента и дополнительная информация о вызове отображается внутри и вне сети билайн (при наличии технических возможностей и соглашения у оператора с билайн).
Новый сценарий использования "Этикетки" позволяет также передавать информацию о звонящем, когда вызов поступает абоненту билайн с номера другого оператора. Это удобно, если компания пользуется услугами разных поставщиков связи, например, в зависимости от региона, где расположены офисы или магазины. При этом вызывающий абонент предоставляет в билайн документы, подтверждающие выделение абонентского номера и заключение договора с иным оператором связи, а также несет ответственность за достоверность переданной информации и наличие у него всех необходимых прав для размещения такой информации и совершения вызовов с использованием "Этикетки", уточнили в пресс-службе.
"После запуска “Этикетки” мы увидели большой положительный отклик рынка. Этот сервис позволяет сделать голосовые коммуникации прозрачнее и удобнее как для получателя, так и для инициатора вызова. Сегодня мы предлагаем техническое решение, помогающее повысить контактность и улучшить клиентский путь при звонках на абонентов сети билайн с номеров любых операторов, услугами которых пользуются корпоративные заказчики", — отметил директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский, слова которого приводятся в сообщении.
Сервис идентификации вызовов "этикетка" (18+)
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4cqwvszh9pwvkcVTWeK
 
ТехнологииРоссияВымпелКомБилайнмобильная связь
 
 
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