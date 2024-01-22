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Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/aviatsiya-1922681737.html
Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.01.2024
Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа нанесли удар по позициям украинских войск на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T05:05
2024-01-22T05:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-25см
су-25
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ЛУГАНСК/МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа нанесли удар по позициям украинских войск на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и легкобронированной технике ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что целью экипажей был опорный пункт ВСУ, координаты которого были получены от разведпозразделения. "Двигаясь на минимальной высоте, огибая рельефы местности, прибыв в заданную точку, экипажи применили маневр "кабрирование", резко задрав нос самолета, отправив 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории", - рассказали в МО РФ. В ведомстве пояснили, что выполнение данного маневра позволяет вести стрельбу с повышенной дистанции, не заходя в зону прямого поражения систем противовоздушной обороны противника. "Командование группировки войск "Центр" отмечает высокую эффективность работы экипажей самолетов Су-25, которые могут выполнить боевые задачи в любых метеоусловиях", - дополнили в Минобороны. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеоролик, где можно видеть подготовку самолетов на аэродроме и их парный взлет. Также показано, как Су-25 практически одновременно наносят удары, а затем отстреливают тепловые ловушки и уходят, после чего возвращаются на аэродром. "Выполняли боевой полет по уничтожению опорного пункта, задачу выполнили по докладом ПАН (передовой авианаводчик - ред.). С применением НАР С-8. Полет выполнялся на предельно малой высоте. Выполнили взлет, полет по маршруту, далее атаку целей и прибытие на аэродром", - сказал летчик одного из этих самолетов с позывным "Лихой" в видео, опубликованном Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, су-25см, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25СМ, Су-25
Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Штурмовики Су-25СМ ЦВО ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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ЛУГАНСК/МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа нанесли удар по позициям украинских войск на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и легкобронированной технике ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что целью экипажей был опорный пункт ВСУ, координаты которого были получены от разведпозразделения.
"Двигаясь на минимальной высоте, огибая рельефы местности, прибыв в заданную точку, экипажи применили маневр "кабрирование", резко задрав нос самолета, отправив 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории", - рассказали в МО РФ.
В ведомстве пояснили, что выполнение данного маневра позволяет вести стрельбу с повышенной дистанции, не заходя в зону прямого поражения систем противовоздушной обороны противника.
"Командование группировки войск "Центр" отмечает высокую эффективность работы экипажей самолетов Су-25, которые могут выполнить боевые задачи в любых метеоусловиях", - дополнили в Минобороны.
Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеоролик, где можно видеть подготовку самолетов на аэродроме и их парный взлет. Также показано, как Су-25 практически одновременно наносят удары, а затем отстреливают тепловые ловушки и уходят, после чего возвращаются на аэродром.
"Выполняли боевой полет по уничтожению опорного пункта, задачу выполнили по докладом ПАН (передовой авианаводчик - ред.). С применением НАР С-8. Полет выполнялся на предельно малой высоте. Выполнили взлет, полет по маршруту, далее атаку целей и прибытие на аэродром", - сказал летчик одного из этих самолетов с позывным "Лихой" в видео, опубликованном Минобороны РФ.
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