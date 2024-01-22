https://ria.ru/20240122/analiz-1922810311.html

Более трех млн анализов московской воды провели специалисты в 2023 году

Более трех млн анализов московской воды провели специалисты в 2023 году - РИА Новости, 22.01.2024

Более трех млн анализов московской воды провели специалисты в 2023 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в 2023 году более 3 миллионов исследований качества столичной воды, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:19

2024-01-22T17:19

2024-01-22T17:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

вода

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в 2023 году более 3 миллионов исследований качества столичной воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. В настоящее время состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям, всего за прошлый год было проведено свыше 3 миллионов различных исследований", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что контроль физико-химических и микробиологических показателей воды начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов. "С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки", - уточнил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведенные исследования в очередной раз подтвердили полное соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем современным требованиям и нормативам.

https://ria.ru/20240122/kapremont-1922765917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, вода