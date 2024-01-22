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ЕС рассчитывает договориться по российским активам к середине февраля - РИА Новости, 23.01.2024
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21:36 22.01.2024 (обновлено: 00:22 23.01.2024)
https://ria.ru/20240122/aktivy-1922851164.html
ЕС рассчитывает договориться по российским активам к середине февраля
ЕС рассчитывает договориться по российским активам к середине февраля - РИА Новости, 23.01.2024
ЕС рассчитывает договориться по российским активам к середине февраля
ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля, сказал глава... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-22T21:36
2024-01-23T00:22
экономика
россия
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
антон силуанов
украина
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе. "У нас есть предложение Еврокомиссии. И есть намерение всех стран достигнуть окончательной договоренности по использованию доходов от российских замороженных активов. Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС (19 февраля – ред.)", - сказал он. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240118/ryabkov-1922002746.html
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экономика, россия, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, антон силуанов, украина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Антон Силуанов, Украина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЕС рассчитывает договориться по российским активам к середине февраля

Боррель: ЕС скоро завершит работу над использованием замороженных активов России

© AFP 2024 / VALERIA MONGELLIУстановка флагов во время подготовки к саммиту в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Установка флагов во время подготовки к саммиту в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AFP 2024 / VALERIA MONGELLI
Установка флагов во время подготовки к саммиту в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе.
«
"У нас есть предложение Еврокомиссии. И есть намерение всех стран достигнуть окончательной договоренности по использованию доходов от российских замороженных активов. Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС (19 февраля – ред.)", - сказал он.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Москва примет меры, если активы России будут конфискованы, заявил Рябков
18 января, 10:02
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
У Европы и США нет шансов прикарманить российские активы, заявили в Совфеде
18 января, 10:41
 
ЭкономикаРоссияБрюссельЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияАнтон СилуановУкраинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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