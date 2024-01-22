ЕС рассчитывает договориться по российским активам к середине февраля
Боррель: ЕС скоро завершит работу над использованием замороженных активов России
© AFP 2024 / VALERIA MONGELLIУстановка флагов во время подготовки к саммиту в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Установка флагов во время подготовки к саммиту в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе.
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"У нас есть предложение Еврокомиссии. И есть намерение всех стран достигнуть окончательной договоренности по использованию доходов от российских замороженных активов. Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС (19 февраля – ред.)", - сказал он.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.