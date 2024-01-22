https://ria.ru/20240122/airstrike-1922758105.html
Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется
Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется - РИА Новости, 22.01.2024
Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется
Владимир Путин не будет делать отдельного заявления по поводу удара ВСУ по рынку в Донецке в воскресенье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:44
2024-01-22T13:44
2024-01-22T13:45
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922702649_0:19:2482:1415_1920x0_80_0_0_8fe0d907f9b69ecc5aee09097259a047.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин не будет делать отдельного заявления по поводу удара ВСУ по рынку в Донецке в воскресенье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Естественно были соответствующие доклады президенту, были даны необходимые поручения", — добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что специальные службы принимают все необходимые меры.Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попал, в частности, рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка.По информации министра здравоохранения Михаила Мурашко, на стационарном лечении остается 21 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии. Донецкие врачи провели телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.Понедельник в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922740868.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922702649_191:0:2239:1536_1920x0_80_0_0_d0f403519282f615c2ef44e12e1a1b93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется
Песков: отдельного комментария Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется