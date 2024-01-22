https://ria.ru/20240122/airstrike-1922758105.html

Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется

Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется - РИА Новости, 22.01.2024

Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется

Владимир Путин не будет делать отдельного заявления по поводу удара ВСУ по рынку в Донецке в воскресенье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:44

2024-01-22T13:44

2024-01-22T13:45

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин не будет делать отдельного заявления по поводу удара ВСУ по рынку в Донецке в воскресенье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Естественно были соответствующие доклады президенту, были даны необходимые поручения", — добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что специальные службы принимают все необходимые меры.Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попал, в частности, рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка.По информации министра здравоохранения Михаила Мурашко, на стационарном лечении остается 21 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии. Донецкие врачи провели телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.Понедельник в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922740868.html

донецк

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донецк, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, вооруженные силы украины