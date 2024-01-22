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Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 22.01.2024 (обновлено: 13:45 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/airstrike-1922758105.html
Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется
Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется - РИА Новости, 22.01.2024
Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется
Владимир Путин не будет делать отдельного заявления по поводу удара ВСУ по рынку в Донецке в воскресенье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:44
2024-01-22T13:45
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин не будет делать отдельного заявления по поводу удара ВСУ по рынку в Донецке в воскресенье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Естественно были соответствующие доклады президенту, были даны необходимые поручения", — добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что специальные службы принимают все необходимые меры.Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попал, в частности, рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка.По информации министра здравоохранения Михаила Мурашко, на стационарном лечении остается 21 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии. Донецкие врачи провели телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.Понедельник в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922740868.html
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донецк, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Песков: отдельного заявления Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется

Песков: отдельного комментария Путина об ударе ВСУ по Донецку не планируется

© РИА Новости / Виктория ВеленскаяПоследствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин не будет делать отдельного заявления по поводу удара ВСУ по рынку в Донецке в воскресенье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Естественно были соответствующие доклады президенту, были даны необходимые поручения", — добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что специальные службы принимают все необходимые меры.
Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попал, в частности, рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка.
По информации министра здравоохранения Михаила Мурашко, на стационарном лечении остается 21 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии. Донецкие врачи провели телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
Понедельник в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В Кремле назвали удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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