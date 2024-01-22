https://ria.ru/20240122/afganistan-1922763312.html

Власти Афганистана хотят провести расследование крушения самолета Falcon

Власти Афганистана хотят провести расследование крушения самолета Falcon - РИА Новости, 22.01.2024

Власти Афганистана хотят провести расследование крушения самолета Falcon

Власти Афганистана намерены провести расследование в связи с крушением самолета с россиянами, сообщил РИА Новости в понедельник осведомленный источник на месте... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:06

2024-01-22T14:06

2024-01-22T14:06

афганистан

россия

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

крушение самолета falcon в афганистане

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Афганистана намерены провести расследование в связи с крушением самолета с россиянами, сообщил РИА Новости в понедельник осведомленный источник на месте происшествия. "Власти намерены провести расследование в связи с крушением самолета в Бадахшане", - отметил источник. Как сообщала Росавиация, самолет Falcon был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира. Falcon выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. СК РФ возбудил дело после крушения.

https://ria.ru/20240122/samolet-1922705050.html

https://ria.ru/20240122/afganistan-1922760576.html

афганистан

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Дарья Буймова

афганистан, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане, в мире