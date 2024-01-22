https://ria.ru/20240122/afganistan-1922763312.html
Власти Афганистана хотят провести расследование крушения самолета Falcon
Власти Афганистана хотят провести расследование крушения самолета Falcon - РИА Новости, 22.01.2024
Власти Афганистана хотят провести расследование крушения самолета Falcon
Власти Афганистана намерены провести расследование в связи с крушением самолета с россиянами, сообщил РИА Новости в понедельник осведомленный источник на месте... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:06
2024-01-22T14:06
2024-01-22T14:06
афганистан
россия
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета falcon в афганистане
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922707042_0:333:1772:1329_1920x0_80_0_0_4e123894a78a2b2e76a55343abbc0785.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Афганистана намерены провести расследование в связи с крушением самолета с россиянами, сообщил РИА Новости в понедельник осведомленный источник на месте происшествия. "Власти намерены провести расследование в связи с крушением самолета в Бадахшане", - отметил источник. Как сообщала Росавиация, самолет Falcon был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира. Falcon выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. СК РФ возбудил дело после крушения.
https://ria.ru/20240122/samolet-1922705050.html
https://ria.ru/20240122/afganistan-1922760576.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922707042_0:70:1772:1398_1920x0_80_0_0_c191964624d6fb0c83e51ac68e869295.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане, в мире
Афганистан, Россия, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение самолета Falcon в Афганистане, В мире
Власти Афганистана хотят провести расследование крушения самолета Falcon
Власти Афганистана хотят провести расследование крушения самолета с россиянами
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Афганистана намерены провести расследование в связи с крушением самолета с россиянами, сообщил РИА Новости в понедельник осведомленный источник на месте происшествия.
"Власти намерены провести расследование в связи с крушением самолета в Бадахшане", - отметил источник.
Разбившийся Falcon 10 не должен был лететь через Афганистан
Как сообщала Росавиация, самолет Falcon был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира. Falcon выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. СК РФ
возбудил дело после крушения.
Источник рассказал о пострадавших при падении самолета в Афганистане