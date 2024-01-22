https://ria.ru/20240122/afganistan-1922760576.html

Источник рассказал о пострадавших при падении самолета в Афганистане

Источник рассказал о пострадавших при падении самолета в Афганистане - РИА Новости, 22.01.2024

Источник рассказал о пострадавших при падении самолета в Афганистане

Угрозы жизни пострадавших при падении самолета в Афганистане россиян нет, двоих из четверых уже выписывают, сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:54

2024-01-22T13:54

2024-01-22T13:58

афганистан

крушение самолета falcon в афганистане

в мире

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Угрозы жизни пострадавших при падении самолета в Афганистане россиян нет, двоих из четверых уже выписывают, сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный источник на месте происшествия."Двоих пострадавших уже выписывают и скоро передадут российским дипломатам. Еще двоих рекомендовали оставить на некоторое время в госпитале под наблюдением врачей. Их жизням ничего не угрожает", - уточнил собеседник агентства.Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК РФ.

https://ria.ru/20240121/afganistan-1922594539.html

https://ria.ru/20240122/samolet-1922705050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

афганистан, крушение самолета falcon в афганистане, в мире, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), россия