https://ria.ru/20240122/afganistan-1922760576.html
Источник рассказал о пострадавших при падении самолета в Афганистане
Источник рассказал о пострадавших при падении самолета в Афганистане - РИА Новости, 22.01.2024
Источник рассказал о пострадавших при падении самолета в Афганистане
Угрозы жизни пострадавших при падении самолета в Афганистане россиян нет, двоих из четверых уже выписывают, сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:54
2024-01-22T13:54
2024-01-22T13:58
афганистан
крушение самолета falcon в афганистане
в мире
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Угрозы жизни пострадавших при падении самолета в Афганистане россиян нет, двоих из четверых уже выписывают, сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный источник на месте происшествия."Двоих пострадавших уже выписывают и скоро передадут российским дипломатам. Еще двоих рекомендовали оставить на некоторое время в госпитале под наблюдением врачей. Их жизням ничего не угрожает", - уточнил собеседник агентства.Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК РФ.
https://ria.ru/20240121/afganistan-1922594539.html
https://ria.ru/20240122/samolet-1922705050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, крушение самолета falcon в афганистане, в мире, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), россия
Афганистан, Крушение самолета Falcon в Афганистане, В мире, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Источник рассказал о пострадавших при падении самолета в Афганистане
Источник: угрозы жизни пострадавших при падении самолета в Афганистане нет
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Угрозы жизни пострадавших при падении самолета в Афганистане россиян нет, двоих из четверых уже выписывают, сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный источник на месте происшествия.
"Двоих пострадавших уже выписывают и скоро передадут российским дипломатам. Еще двоих рекомендовали оставить на некоторое время в госпитале под наблюдением врачей. Их жизням ничего не угрожает", - уточнил собеседник агентства.
МИД поблагодарил Афганистан за поисковые работы после крушения самолета
Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ
на борту, информировал СК
РФ.
Разбившийся Falcon 10 не должен был лететь через Афганистан