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Работы на месте крушения самолета в Афганистане шли всю ночь - РИА Новости, 22.01.2024
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10:30 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/afganistan-1922713665.html
Работы на месте крушения самолета в Афганистане шли всю ночь
Работы на месте крушения самолета в Афганистане шли всю ночь - РИА Новости, 22.01.2024
Работы на месте крушения самолета в Афганистане шли всю ночь
Спасательные работы на месте крушения Falcon 10 в Афганистане шли всю ночь, несмотря на сложную местность, экстремальный холод и снегопад, сообщает афганское... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:30
2024-01-22T10:30
афганистан
россия
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета falcon в афганистане
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Спасательные работы на месте крушения Falcon 10 в Афганистане шли всю ночь, несмотря на сложную местность, экстремальный холод и снегопад, сообщает афганское радио Hurriyat в социальной сети X. "Несмотря на сложные условия, характеризующиеся экстремальным холодом, отдаленной гористой местностью и сильным снегопадом, спасательные команды ВВС (Афганистана) продолжали работать всю ночь. Их усилия привели к успешному спасению четырех выживших с места крушения", - говорится в сообщении радио. Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК РФ.
https://ria.ru/20240122/samolet-1922705050.html
https://ria.ru/20240122/afganistan-1922700383.html
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афганистан, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане, в мире
Афганистан, Россия, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение самолета Falcon в Афганистане, В мире
Работы на месте крушения самолета в Афганистане шли всю ночь

Работы на месте крушения самолета в Афганистане шли в экстремальных условиях

© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Спасательные работы на месте крушения Falcon 10 в Афганистане шли всю ночь, несмотря на сложную местность, экстремальный холод и снегопад, сообщает афганское радио Hurriyat в социальной сети X.
"Несмотря на сложные условия, характеризующиеся экстремальным холодом, отдаленной гористой местностью и сильным снегопадом, спасательные команды ВВС (Афганистана) продолжали работать всю ночь. Их усилия привели к успешному спасению четырех выживших с места крушения", - говорится в сообщении радио.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Разбившийся Falcon 10 не должен был лететь через Афганистан
10:07
Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.
По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК РФ.
Кадр из видео, выложенного радиостанцией Hurriyat
Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими при крушении самолета
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АфганистанРоссияМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Крушение самолета Falcon в АфганистанеВ мире
 
 
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