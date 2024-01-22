https://ria.ru/20240122/afganistan-1922713665.html
Работы на месте крушения самолета в Афганистане шли всю ночь
Работы на месте крушения самолета в Афганистане шли всю ночь - РИА Новости, 22.01.2024
Работы на месте крушения самолета в Афганистане шли всю ночь
Спасательные работы на месте крушения Falcon 10 в Афганистане шли всю ночь, несмотря на сложную местность, экстремальный холод и снегопад, сообщает афганское... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:30
2024-01-22T10:30
2024-01-22T10:30
афганистан
россия
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета falcon в афганистане
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_e433a790a0300162f117751e5af0f8a7.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Спасательные работы на месте крушения Falcon 10 в Афганистане шли всю ночь, несмотря на сложную местность, экстремальный холод и снегопад, сообщает афганское радио Hurriyat в социальной сети X. "Несмотря на сложные условия, характеризующиеся экстремальным холодом, отдаленной гористой местностью и сильным снегопадом, спасательные команды ВВС (Афганистана) продолжали работать всю ночь. Их усилия привели к успешному спасению четырех выживших с места крушения", - говорится в сообщении радио. Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК РФ.
https://ria.ru/20240122/samolet-1922705050.html
https://ria.ru/20240122/afganistan-1922700383.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_b2031c8fc6b1e084bab1ffa154acf410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане, в мире
Афганистан, Россия, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение самолета Falcon в Афганистане, В мире
Работы на месте крушения самолета в Афганистане шли всю ночь
Работы на месте крушения самолета в Афганистане шли в экстремальных условиях
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Спасательные работы на месте крушения Falcon 10 в Афганистане шли всю ночь, несмотря на сложную местность, экстремальный холод и снегопад, сообщает афганское радио Hurriyat в социальной сети X
.
"Несмотря на сложные условия, характеризующиеся экстремальным холодом, отдаленной гористой местностью и сильным снегопадом, спасательные команды ВВС (Афганистана) продолжали работать всю ночь. Их усилия привели к успешному спасению четырех выживших с места крушения", - говорится в сообщении радио.
Разбившийся Falcon 10 не должен был лететь через Афганистан
Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.
По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ
на борту, информировал СК
РФ.
Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими при крушении самолета