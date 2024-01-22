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Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими при крушении самолета - РИА Новости, 22.01.2024
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09:48 22.01.2024 (обновлено: 10:53 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/afganistan-1922700383.html
Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими при крушении самолета
Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими при крушении самолета - РИА Новости, 22.01.2024
Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими при крушении самолета
Афганское радио Hurriyat опубликовало в социальной сети X фотографии выживших в результате крушения Falcon 10 в Афганистане и обломков самолета. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:48
2024-01-22T10:53
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Афганское радио Hurriyat опубликовало в социальной сети X фотографии выживших в результате крушения Falcon 10 в Афганистане и обломков самолета."На фотографиях, полученных Hurriyat News, видно, что небольшой российский самолет, разбившийся в Бадахшане, был обнаружен спасательной командой ВВС Исламского Эмирата", — говорится в сообщении радио.На кадрах, опубликованных Hurriyat, видно четырех выживших, а также обломки разбившегося самолета Falcon 10."Выжившие в результате инцидента были успешно спасены и доставлены в центр района Ко Аб сегодня рано утром", — отметила радиостанция.Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан накануне. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.По информации Ассоциации туроператоров России, пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922646265.html
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в мире, афганистан, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Афганистан, Россия, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ)
Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими при крушении самолета

Hurriyat опубликовал снимок выживших в катастрофе в Афганистане

© Hurriyat Radio English/XКадр из видео, выложенного радиостанцией Hurriyat
Кадр из видео, выложенного радиостанцией Hurriyat
© Hurriyat Radio English/X
Кадр из видео, выложенного радиостанцией Hurriyat
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Афганское радио Hurriyat опубликовало в социальной сети X фотографии выживших в результате крушения Falcon 10 в Афганистане и обломков самолета.
"На фотографиях, полученных Hurriyat News, видно, что небольшой российский самолет, разбившийся в Бадахшане, был обнаружен спасательной командой ВВС Исламского Эмирата", — говорится в сообщении радио.
На кадрах, опубликованных Hurriyat, видно четырех выживших, а также обломки разбившегося самолета Falcon 10.
"Выжившие в результате инцидента были успешно спасены и доставлены в центр района Ко Аб сегодня рано утром", — отметила радиостанция.
Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан накануне. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.
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Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.
По информации Ассоциации туроператоров России, пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.
Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
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