https://ria.ru/20240122/afganistan-1922674616.html

СМИ: выживший при крушении самолета в Афганистане добрался до местного села

СМИ: выживший при крушении самолета в Афганистане добрался до местного села - РИА Новости, 22.01.2024

СМИ: выживший при крушении самолета в Афганистане добрался до местного села

Один из выживших при падении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане дошел до местного села и попросил о помощи, сообщил портал Afghanistan International. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T01:43

2024-01-22T01:43

2024-01-22T08:30

волгодонск

паттайя

индия

ассоциация туроператоров россии (атор)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Один из выживших при падении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане дошел до местного села и попросил о помощи, сообщил портал Afghanistan International."Местные жители рассказывают, что иностранец добрался до села Педу района Коф Аб и обратился за помощью к людям, используя язык жестов", — говорится в публикации.Крушение самолета с россиянамиО крушении в горах Афганистана самолета в воскресенье сообщили местные СМИ. По их данным, он отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным хребтом в районе Зебак.В Росавиации позднее уточнили, что самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Falcon выполнял чартерный санитарный рейс, первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао. Конечным пунктом назначения был подмосковный аэропорт Жуковский.Источник в российских авиакругах сообщил РИА Новости, что Falcon 10 могло не хватить топлива из-за сильного встречного ветра, из-за чего увеличился расход топливаСемья из ВолгодонскаПо данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.Первоначальным местом вылета была таиландская Паттайя, где женщина находилась на "аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца". Falcon садился в Индии на дозаправку и вылетел дальше по маршруту, после чего пропал с радаров.Пилот среди выжившихПо данным Росавиации, спасатели нашли место крушения самолета, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы, судьба двоих уточняется. Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на министерство транспорта и авиации Афганистана, среди выживших пилот самолета.Следственный комитет России возбудил по факту крушения самолета уголовное дело.

https://ria.ru/20240121/doklad-1922669379.html

https://ria.ru/20240121/samolet-1922646265.html

https://ria.ru/20240121/samolet-1922635593.html

волгодонск

паттайя

индия

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волгодонск, паттайя, индия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, крушение самолета falcon в афганистане