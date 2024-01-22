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Путин примет участие в заливке бетона на энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 22.01.2024
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15:45 22.01.2024 (обновлено: 15:50 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/aes-1922789170.html
Путин примет участие в заливке бетона на энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"
Путин примет участие в заливке бетона на энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 22.01.2024
Путин примет участие в заливке бетона на энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"
Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник примут участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:45
2024-01-22T15:50
владимир путин
египет
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник примут участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего января президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси в режиме видеоконференции примут участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.АЭС "Эль-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая строится в городе Эд-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы Каира.АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) новейшего поколения 3+, отвечающими самым современным требованиям безопасности и эффективности. Инжиниринговый дивизион "Росатома" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа ".В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая нынешнего года стартовало сооружение третьего энергоблока.
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владимир путин, египет, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", абдель фаттах ас-сиси
Владимир Путин, Египет, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин примет участие в заливке бетона на энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"

Путин и ас-Сиси поучаствуют в заливке бетона на энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник примут участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего января президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси в режиме видеоконференции примут участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.
АЭС "Эль-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая строится в городе Эд-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы Каира.
АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) новейшего поколения 3+, отвечающими самым современным требованиям безопасности и эффективности. Инжиниринговый дивизион "Росатома" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа ".
В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая нынешнего года стартовало сооружение третьего энергоблока.
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Владимир ПутинЕгипетАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Абдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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