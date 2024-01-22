https://ria.ru/20240122/aes-1922789170.html

Путин примет участие в заливке бетона на энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"

Путин примет участие в заливке бетона на энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 22.01.2024

Путин примет участие в заливке бетона на энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"

Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник примут участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:45

2024-01-22T15:45

2024-01-22T15:50

владимир путин

египет

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

абдель фаттах ас-сиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911090293_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbabc755b0544d25c14daa6247a86376.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник примут участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 АЭС "Эль-Дабаа" в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего января президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси в режиме видеоконференции примут участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.АЭС "Эль-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая строится в городе Эд-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы Каира.АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) новейшего поколения 3+, отвечающими самым современным требованиям безопасности и эффективности. Инжиниринговый дивизион "Росатома" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа ".В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая нынешнего года стартовало сооружение третьего энергоблока.

https://ria.ru/20230211/egipet-1851379671.html

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, египет, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", абдель фаттах ас-сиси