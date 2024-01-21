https://ria.ru/20240121/zemletryasenie-1922582120.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 21.01.2024
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5,0 и силой три балла произошло на восточном побережье Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:07
2024-01-21T10:07
2024-01-21T10:07
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 и силой три балла произошло на восточном побережье Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в 124 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 44 километра под морским дном. В краевой столице толчки ощущались силой три балла", - говорится в сообщении. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240120/zemletryasenie-1922457093.html
камчатка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5
На восточном побережье Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5