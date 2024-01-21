https://ria.ru/20240121/zemletryasenie-1922582120.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 21.01.2024

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5,0 и силой три балла произошло на восточном побережье Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T10:07

2024-01-21T10:07

2024-01-21T10:07

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 и силой три балла произошло на восточном побережье Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в 124 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 44 километра под морским дном. В краевой столице толчки ощущались силой три балла", - говорится в сообщении. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240120/zemletryasenie-1922457093.html

камчатка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

камчатка