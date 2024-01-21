https://ria.ru/20240121/zaporozhskoe-1922594433.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.01.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили более... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:00

2024-01-21T12:00

2024-01-21T12:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили более 30 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка Запорожской области."Противник потерял свыше 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240121/usloviya-1922589791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина