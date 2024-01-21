https://ria.ru/20240121/zaporozhskoe-1922594433.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.01.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили более... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:00
2024-01-21T12:00
2024-01-21T12:03
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили более 30 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка Запорожской области."Противник потерял свыше 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240121/usloviya-1922589791.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 30 военных