Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 21.01.2024 (обновлено: 12:03 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/zaporozhskoe-1922594433.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.01.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили более... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:00
2024-01-21T12:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили более 30 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка Запорожской области."Противник потерял свыше 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240121/usloviya-1922589791.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_0f0e092f3c2e9fb3e5fa20207a508266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 30 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили более 30 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка Запорожской области.
"Противник потерял свыше 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20", - добавили в МО РФ.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
"Полный коллапс": в США раскрыли, как закончится конфликт на Украине
Вчера, 11:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала