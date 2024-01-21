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Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024
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11:57 21.01.2024 (обновлено: 12:09 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/yuzhno-donetskoe-1922594000.html
Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ
Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024
Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ
Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:57
2024-01-21T12:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ."Потери противника составили до 70 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ

Минобороны: ВСУ на Южнодонецком направлении потеряли до 70 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 70 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
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