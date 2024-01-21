https://ria.ru/20240121/yuzhno-donetskoe-1922594000.html
Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ
Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024
Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ
Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:57
2024-01-21T11:57
2024-01-21T12:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719153_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_090d4a6149d3b4e895254c83d8c44988.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ."Потери противника составили до 70 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240121/usloviya-1922589791.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719153_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_c29b1158f55583a7cbae1f2423810edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ
Минобороны: ВСУ на Южнодонецком направлении потеряли до 70 военных
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики
нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 70 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
"Полный коллапс": в США раскрыли, как закончится конфликт на Украине