https://ria.ru/20240121/yuzhno-donetskoe-1922594000.html

Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ

Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024

Российские военные на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ

Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:57

2024-01-21T11:57

2024-01-21T12:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ."Потери противника составили до 70 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240121/usloviya-1922589791.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность