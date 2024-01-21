https://ria.ru/20240121/yaponiya-1922567326.html

Японский профессор оценил ситуацию с рухнувшим уровнем доверия к властям

Японский профессор оценил ситуацию с рухнувшим уровнем доверия к властям - РИА Новости, 21.01.2024

Японский профессор оценил ситуацию с рухнувшим уровнем доверия к властям

Наилучшим вариантом восстановить доверие к правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) на фоне скандала с "откатами" была бы отставка... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T06:17

2024-01-21T06:17

2024-01-21T06:17

япония

фумио кисида

в мире

синдзо абэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910505399_221:332:2898:1838_1920x0_80_0_0_4f28751d1faafa975c698ec74581a45f.jpg

ТОКИО, 21 янв – РИА Новости. Наилучшим вариантом восстановить доверие к правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) на фоне скандала с "откатами" была бы отставка премьер-министра и проведение выборов, однако Фумио Кисида пока не собирается покидать пост главы ЛДП, а внутри самой партии не проглядывается кандидатов ему на смену, считает эксперт в области политических наук профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. Ранее в пятницу особый отдел прокуратуры завел уголовные дела против двух депутатов правящей Либерально-Демократической партии Японии - Ясутада Оно и Яити Танигава подозреваются в получении "откатов" излишка средств, вырученных от проведения платных политических собраний. Также были возбуждены дела против бухгалтеров трех фракций ЛДП – крупнейшей фракции экс-премьер-министра Синдзо Абэ, фракции бывшего генерального секретаря партии Тосихиро Никая и фракции премьер-министра Фумио Кисиды, а также против секретаря Тосихиро Никая. Фракция Абэ подозревается в сокрытии доходов на 1,35 миллиарда иен (около 9 миллионов долларов), а фракция Никая - 380 миллионов иен (2,6 миллиона долларов). На фоне скандала Фумио Кисида заявил о намерении распустить фракцию, которую он возглавлял до декабря прошлого года. Спустя некоторое время о решении по роспуску своей фракции объявил и бывший генсек ЛДП Тосихиро Никаи, а затем представители фракции Абэ в ходе заседания также приняли решение о необходимости роспуска. "Действительно, выборы главы всегда являлись для ЛДП своего рода "финальным оружием" для восстановления уровня поддержки. Я полагаю, что наилучшим способом для ЛДП восстановить к ним доверие была бы отставка премьер-министра Кисиды и проведение выборов, чтобы избрать нового лидера партии, который никак не был бы связан со скандалом", - отметил эксперт в беседе с РИА Новости. При этом профессор Камикубо добавил, что "у премьер-министра Кисиды пока нет намерения уходить", что, в частности, может объясняться тем, что "внутри самой ЛДП не проглядывается и намека на кандидата на данный пост после Кисиды". "Кроме этого, оппозиционные партии абсолютно не готовы к выборам. Если всеобщие выборы будут проведены сейчас, ЛДП потеряет места (в парламенте – ред.). Но премьер-министр Кисида считает, что ЛДП не утратят настолько много (мест – ред.), чтобы уступить власть оппозиции", - подытожил политолог. Особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители крупного японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если сумма взноса превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в отчетности самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ, фракции бывшего генсекретаря ЛДП Тосихиро Никая и даже фракции премьер-министра Фумио Кисиды в финансовой отчетности были указаны не все полученные деньги. Более того, дальнейшее расследование показало, что, если политик собирал сумму, превышающую установленную фракцией норму в 1 миллион иен (около 7 тысяч долларов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Скандал стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям и трем членам руководства партии. Был арестован депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии Ёситака Икэда по подозрению в получении "откатов" партийных денег на сумму около 48 миллионов иен (около 331 тысяч долларов). Обыски прошли в офисах фракций Абэ и Никая, а также в офисах депутата Икэды.

https://ria.ru/20240107/yaponiya-1920011920.html

https://ria.ru/20240115/yaponiya-1921348467.html

https://ria.ru/20240114/sholts-1921237869.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, фумио кисида, в мире, синдзо абэ