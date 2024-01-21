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В школах Севастополя понедельник объявили выходным днем - РИА Новости, 21.01.2024
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19:48 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/vykhodnoy-1922653097.html
В школах Севастополя понедельник объявили выходным днем
В школах Севастополя понедельник объявили выходным днем - РИА Новости, 21.01.2024
В школах Севастополя понедельник объявили выходным днем
В школах и колледжах Севастополя в понедельник объявлен выходной из-за проблем с водоснабжением, вызванных паводком и осадками, сообщил губернатор города Михаил РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T19:48
2024-01-21T19:48
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. В школах и колледжах Севастополя в понедельник объявлен выходной из-за проблем с водоснабжением, вызванных паводком и осадками, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В пятницу из-за обильных осадков и паводка в Севастополе оказались подтопленными десятки домов и дачных участков. В городе из-за селевых вод, хлынувших в водозаборы, остановили гидроузлы, чтобы сохранить технологическое оборудование. Веден временный график подачи воды. Организован подвоз воды населению. "В школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования (в том числе в спортивных секциях) завтра объявлен выходной. При этом для тех родителей, кому не с кем оставить детей, будут в школах организованы дежурные группы. Детские сады и больницы продолжают работу в штатном режиме", - написал Развожаев. По его словам, к сожалению, вода продолжает идти очень грязная с мусором, это не позволило полностью наполнить гидроузлы. "Требуется больше времени на фильтрацию. Поэтому потребуется опять временно останавливать подачу воды. Все специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной подачи", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922630183.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В школах Севастополя понедельник объявили выходным днем

В школах Севастополя понедельник объявили выходным из-за проблем с водой

© Фото : пресс-служба губернатора СевастополяПаводок в Севастополе
Паводок в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
Паводок в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. В школах и колледжах Севастополя в понедельник объявлен выходной из-за проблем с водоснабжением, вызванных паводком и осадками, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В пятницу из-за обильных осадков и паводка в Севастополе оказались подтопленными десятки домов и дачных участков. В городе из-за селевых вод, хлынувших в водозаборы, остановили гидроузлы, чтобы сохранить технологическое оборудование. Веден временный график подачи воды. Организован подвоз воды населению.
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"В школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования (в том числе в спортивных секциях) завтра объявлен выходной. При этом для тех родителей, кому не с кем оставить детей, будут в школах организованы дежурные группы. Детские сады и больницы продолжают работу в штатном режиме", - написал Развожаев.
По его словам, к сожалению, вода продолжает идти очень грязная с мусором, это не позволило полностью наполнить гидроузлы.
«
"Требуется больше времени на фильтрацию. Поэтому потребуется опять временно останавливать подачу воды. Все специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной подачи", - подчеркнул губернатор.
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