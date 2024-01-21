https://ria.ru/20240121/turtsiya-1922606944.html

На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело

На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело - РИА Новости, 21.01.2024

На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело

Уже шестое за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, речь может идти о затонувшей лодке с нелегальными мигрантами, передает телеканал... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T13:41

2024-01-21T13:41

2024-01-21T13:41

анталья (провинция)

турция

в мире

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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Уже шестое за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, речь может идти о затонувшей лодке с нелегальными мигрантами, передает телеканал NTV. Не менее пяти тел были ранее обнаружены на пляжах в провинции Анталья, некоторые из них сильно обезображены. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас. "Около 10.30 (время совпадает с мск - ред.) сотрудники пятизвездочного отеля в районе Кемерагзы увидели тело на пляже. Прибывшие на место полицейские установили, что это тело мужчины, оно отправлено на судмедэкспертизу", - сообщает телеканал. "В связи с тем, что на пляжи Антальи вынесло несколько тел подряд, появились предположения, что речь может идти о затонувшей лодке с мигрантами", - пишет телеканал. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.

https://ria.ru/20240120/antalya-1922545699.html

https://ria.ru/20240121/turtsiya-1922588064.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анталья (провинция), турция, в мире