https://ria.ru/20240121/turtsiya-1922606944.html
На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело
На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело - РИА Новости, 21.01.2024
На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело
Уже шестое за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, речь может идти о затонувшей лодке с нелегальными мигрантами, передает телеканал... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:41
2024-01-21T13:41
2024-01-21T13:41
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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Уже шестое за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, речь может идти о затонувшей лодке с нелегальными мигрантами, передает телеканал NTV. Не менее пяти тел были ранее обнаружены на пляжах в провинции Анталья, некоторые из них сильно обезображены. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас. "Около 10.30 (время совпадает с мск - ред.) сотрудники пятизвездочного отеля в районе Кемерагзы увидели тело на пляже. Прибывшие на место полицейские установили, что это тело мужчины, оно отправлено на судмедэкспертизу", - сообщает телеканал. "В связи с тем, что на пляжи Антальи вынесло несколько тел подряд, появились предположения, что речь может идти о затонувшей лодке с мигрантами", - пишет телеканал. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.
https://ria.ru/20240120/antalya-1922545699.html
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РИА Новости
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анталья (провинция), турция, в мире
Анталья (провинция), Турция, В мире
На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело
Сотрудники пятизвездочного отеля в районе Кемерагзы нашли на пляже тело мужчины
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости.
Уже шестое за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, речь может идти о затонувшей лодке с нелегальными мигрантами, передает телеканал NTV
.
Не менее пяти тел были ранее обнаружены на пляжах в провинции Анталья, некоторые из них сильно обезображены. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас.
На пляжах в Анталье нашли еще два тела, пишут СМИ
"Около 10.30 (время совпадает с мск - ред.) сотрудники пятизвездочного отеля в районе Кемерагзы увидели тело на пляже. Прибывшие на место полицейские установили, что это тело мужчины, оно отправлено на судмедэкспертизу", - сообщает телеканал.
"В связи с тем, что на пляжи Антальи вынесло несколько тел подряд, появились предположения, что речь может идти о затонувшей лодке с мигрантами", - пишет телеканал.
Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.
На пляже Антальи нашли тело, предположительно, пропавшей студентки