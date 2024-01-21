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На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело - РИА Новости, 21.01.2024
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13:41 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/turtsiya-1922606944.html
На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело
На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело - РИА Новости, 21.01.2024
На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело
Уже шестое за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, речь может идти о затонувшей лодке с нелегальными мигрантами, передает телеканал... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:41
2024-01-21T13:41
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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Уже шестое за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, речь может идти о затонувшей лодке с нелегальными мигрантами, передает телеканал NTV. Не менее пяти тел были ранее обнаружены на пляжах в провинции Анталья, некоторые из них сильно обезображены. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас. "Около 10.30 (время совпадает с мск - ред.) сотрудники пятизвездочного отеля в районе Кемерагзы увидели тело на пляже. Прибывшие на место полицейские установили, что это тело мужчины, оно отправлено на судмедэкспертизу", - сообщает телеканал. "В связи с тем, что на пляжи Антальи вынесло несколько тел подряд, появились предположения, что речь может идти о затонувшей лодке с мигрантами", - пишет телеканал. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.
https://ria.ru/20240120/antalya-1922545699.html
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анталья (провинция), турция, в мире
Анталья (провинция), Турция, В мире
На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело

Сотрудники пятизвездочного отеля в районе Кемерагзы нашли на пляже тело мужчины

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Анталья. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Уже шестое за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, речь может идти о затонувшей лодке с нелегальными мигрантами, передает телеканал NTV.
Не менее пяти тел были ранее обнаружены на пляжах в провинции Анталья, некоторые из них сильно обезображены. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас.
Анталья - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На пляжах в Анталье нашли еще два тела, пишут СМИ
20 января, 20:47
"Около 10.30 (время совпадает с мск - ред.) сотрудники пятизвездочного отеля в районе Кемерагзы увидели тело на пляже. Прибывшие на место полицейские установили, что это тело мужчины, оно отправлено на судмедэкспертизу", - сообщает телеканал.
"В связи с тем, что на пляжи Антальи вынесло несколько тел подряд, появились предположения, что речь может идти о затонувшей лодке с мигрантами", - пишет телеканал.
Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.
Сотрудники правоохранительных органов Турции - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
На пляже Антальи нашли тело, предположительно, пропавшей студентки
Вчера, 11:08
 
Анталья (провинция)ТурцияВ мире
 
 
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