Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/tsakhal-1922558761.html
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 21.01.2024
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск со стороны Ливана, нанесла удары по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах". РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T01:06
2024-01-21T01:06
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск со стороны Ливана, нанесла удары по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах". "Ранее сегодня был зафиксирован пуск из Ливана в направлении района Хар-Дов на севере Израиля. Снаряд упал на открытой местности. Кроме того, сегодня истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и пусковой установке в районах Аль-Адиса и Хула на юге Ливана", - сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240116/livan-1921638507.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" в Ливане

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск со стороны Ливана, нанесла удары по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах".
"Ранее сегодня был зафиксирован пуск из Ливана в направлении района Хар-Дов на севере Израиля. Снаряд упал на открытой местности. Кроме того, сегодня истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и пусковой установке в районах Аль-Адиса и Хула на юге Ливана", - сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
16 января, 14:59
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
 
ИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала