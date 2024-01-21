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Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 21.01.2024
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск со стороны Ливана, нанесла удары по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах". РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T01:06
2024-01-21T01:06
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск со стороны Ливана, нанесла удары по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах". "Ранее сегодня был зафиксирован пуск из Ливана в направлении района Хар-Дов на севере Израиля. Снаряд упал на открытой местности. Кроме того, сегодня истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и пусковой установке в районах Аль-Адиса и Хула на юге Ливана", - сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль заявил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" в Ливане
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск со стороны Ливана, нанесла удары по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах".
"Ранее сегодня был зафиксирован пуск из Ливана в направлении района Хар-Дов на севере Израиля. Снаряд упал на открытой местности. Кроме того, сегодня истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и пусковой установке в районах Аль-Адиса и Хула на юге Ливана", - сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.