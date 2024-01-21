https://ria.ru/20240121/trevoga-1922619755.html
В Севастополе опять объявили воздушную тревогу
В Севастополе опять объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2024
В Севастополе опять объявили воздушную тревогу
В Севастополе опять объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:24
2024-01-21T15:24
2024-01-21T15:24
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Севастополе опять объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее воздушную тревогу в городе объявляли в 13.03 мск воскресенья."Внимание всем! Воздушная тревога", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240121/most-1922618208.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе опять объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил, что в Севастополе опять объявили воздушную тревогу