https://ria.ru/20240121/trevoga-1922619755.html

В Севастополе опять объявили воздушную тревогу

В Севастополе опять объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2024

В Севастополе опять объявили воздушную тревогу

В Севастополе опять объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:24

2024-01-21T15:24

2024-01-21T15:24

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Севастополе опять объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее воздушную тревогу в городе объявляли в 13.03 мск воскресенья."Внимание всем! Воздушная тревога", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240121/most-1922618208.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев