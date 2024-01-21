https://ria.ru/20240121/traditsiya-1922658862.html

"Это с ними вы хотите воевать?" Британцы шокированы одной традицией россиян

"Это с ними вы хотите воевать?" Британцы шокированы одной традицией россиян - РИА Новости, 21.01.2024

"Это с ними вы хотите воевать?" Британцы шокированы одной традицией россиян

Читателей британской Telegraph поразила традиция россиян нырять в прорубь в суровые морозы. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T20:41

2024-01-21T20:41

2024-01-21T20:57

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читателей британской Telegraph поразила традиция россиян нырять в прорубь в суровые морозы."Это вот с ними вы хотите воевать, идиоты? Флаг вам в руки. Удачи!" — написали в комментариях."Я всегда смеюсь, когда на несколько дней зимой в Великобритании случается мороз и пара метелей, а СМИ называют это "аномальным похолоданием". В юности я пережил зиму 1962-1963 годов. Обычная безмозглая шумиха", — поделился участник дискуссии."Мне доводилось бывать там (в Сибири при минус 45 по Цельсию). <…> Хотя я был одет тепло и плотно, холод пробирался внутрь через подошвы", — рассказал один из пользователей."Мой сын путешествовал на российском круизном лайнере в Антарктику, и пассажиры с корабля плавали среди айсбергов. Они ныряли, у нас есть фотографии", — написали в беседе.Традиция крещенских купаний в России приурочена к празднику Крещения Господня, который православные христиане отмечают 19 января. Для этого создают специальные проруби на открытых водоемах, прудах и в купелях. Безопасность мероприятия обеспечивают медики и спасатели.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240119/blyudo-1922245442.html

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политика, великобритания, россия