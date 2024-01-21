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Спецоперация, 21 января: освобождение Крахмального в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 21.01.2024 (обновлено: 19:46 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922646442.html
Спецоперация, 21 января: освобождение Крахмального в Харьковской области
Спецоперация, 21 января: освобождение Крахмального в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2024
Спецоперация, 21 января: освобождение Крахмального в Харьковской области
Об оценке начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым контрнаступления ВСУ, террористических атаках Киева на российские РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T19:19
2024-01-21T19:46
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
денис пушилин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Об оценке начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым контрнаступления ВСУ, террористических атаках Киева на российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииРоссийские военнослужащие группировки "Запад" освободили на Купянском направлении населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Потерю Крахмального признал и начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, для украинских войск село якобы "не имеет никакого значения". Кроме того, за прошедшие сутки российские подразделения отразили 13 атак ВСУ. На Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях они нанесли противнику поражение. Киев лишился до 565 солдат, одного танка, двух бронемашин и боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" а также самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и трех гаубиц Д-20. Авиация и артиллерия уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесли поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Константиновки в ДНР. ПВО перехватила тактическую ракету "Точка-У", два снаряда HIMARS и уничтожила 43 украинских беспилотника. Обсудят в Совбезе ООНДнем Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских управляемых авиационных ракет над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма. Утром украинские войска обстреляли снарядами калибра 155 миллиметров микрорайон Текстильщик Кировского района Донецка, где находятся рынки и большое количество магазинов. По последним данным, погибли 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает удар украинских войск по Донецку. Киевский режим прибегает ко все более безрассудным шагам, подталкиваемый "безудержным стремлением Запада нанести России "стратегическое поражение" руками украинских марионеток", подчеркнули в ведомстве. Кроме того, в МИД призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить этот теракт. Молчание в этой ситуации будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям, отметили в министерстве. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Москвой на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине. В заседании, которое изначально созвали из-за поставок Киеву оружия западными странами, будет участвовать глава МИД Сергей Лавров. Дроны-камикадзе атаковали два населенных пункта в Шебекинском округе Белгородской области. В результате обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Не катастрофа?Воздушную тревогу сегодня объявляли в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Как сообщили украинские СМИ, взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не считает катастрофой итоги украинского контрнаступления, провал которого неоднократно признавали на Западе. В интервью британской газете Financial Times, он также отметил ощутимую нехватку личного состава в украинских войсках.
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Наталья Макарова
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россия, украина, киев, денис пушилин, дмитрий полянский, сергей лавров, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Денис Пушилин, Дмитрий Полянский, Сергей Лавров, ООН, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 21 января: освобождение Крахмального в Харьковской области

Спецоперация, 21 января: ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Об оценке начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым контрнаступления ВСУ, террористических атаках Киева на российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

Российские военнослужащие группировки "Запад" освободили на Купянском направлении населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Потерю Крахмального признал и начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, для украинских войск село якобы "не имеет никакого значения".
Кроме того, за прошедшие сутки российские подразделения отразили 13 атак ВСУ. На Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях они нанесли противнику поражение. Киев лишился до 565 солдат, одного танка, двух бронемашин и боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" а также самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и трех гаубиц Д-20.
Авиация и артиллерия уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесли поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Константиновки в ДНР. ПВО перехватила тактическую ракету "Точка-У", два снаряда HIMARS и уничтожила 43 украинских беспилотника.

Обсудят в Совбезе ООН

Днем Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских управляемых авиационных ракет над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма.
Утром украинские войска обстреляли снарядами калибра 155 миллиметров микрорайон Текстильщик Кировского района Донецка, где находятся рынки и большое количество магазинов. По последним данным, погибли 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей.
В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает удар украинских войск по Донецку. Киевский режим прибегает ко все более безрассудным шагам, подталкиваемый "безудержным стремлением Запада нанести России "стратегическое поражение" руками украинских марионеток", подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в МИД призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить этот теракт. Молчание в этой ситуации будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям, отметили в министерстве.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Москвой на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине. В заседании, которое изначально созвали из-за поставок Киеву оружия западными странами, будет участвовать глава МИД Сергей Лавров.
Дроны-камикадзе атаковали два населенных пункта в Шебекинском округе Белгородской области. В результате обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Не катастрофа?

Воздушную тревогу сегодня объявляли в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Как сообщили украинские СМИ, взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не считает катастрофой итоги украинского контрнаступления, провал которого неоднократно признавали на Западе. В интервью британской газете Financial Times, он также отметил ощутимую нехватку личного состава в украинских войсках.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДенис ПушилинДмитрий ПолянскийСергей ЛавровООНВооруженные силы Украины
 
 
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