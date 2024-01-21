https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922597766.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 43 украинских дрона

Российские системы ПВО за сутки сбили 43 украинских дрона - РИА Новости, 21.01.2024

Российские системы ПВО за сутки сбили 43 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:25

2024-01-21T12:25

2024-01-21T12:25

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: тактическая ракета "Точка-У", а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 43 украинских дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Харьковской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10957 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14708 танков и других боевых бронированных машин, 1203 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7799 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17698 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240120/bespilotnik-1922552803.html

https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922596870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия