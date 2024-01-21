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Российские системы ПВО за сутки сбили 43 украинских дрона - РИА Новости, 21.01.2024
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12:25 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922597766.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 43 украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили 43 украинских дрона - РИА Новости, 21.01.2024
Российские системы ПВО за сутки сбили 43 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:25
2024-01-21T12:25
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: тактическая ракета "Точка-У", а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 43 украинских дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Харьковской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10957 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14708 танков и других боевых бронированных машин, 1203 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7799 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17698 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240120/bespilotnik-1922552803.html
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
Российские системы ПВО за сутки сбили 43 украинских дрона

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили ракету "Точка-У" и 43 дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: тактическая ракета "Точка-У", а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 43 украинских дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Харьковской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10957 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14708 танков и других боевых бронированных машин, 1203 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7799 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17698 единиц специальной военной автомобильной техники.
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