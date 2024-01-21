https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922596870.html

ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ

ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024

ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ

Российские военные в течение суток поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР, уничтожили склад боеприпасов одной из... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:14

2024-01-21T12:14

2024-01-21T12:14

в мире

россия

донецкая народная республика

константиновка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР, уничтожили склад боеприпасов одной из механизированных бригад ВСУ, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. "Уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html

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донецкая народная республика

константиновка

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Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины