https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922596870.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ
ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024
ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ
Российские военные в течение суток поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР, уничтожили склад боеприпасов одной из... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:14
2024-01-21T12:14
2024-01-21T12:14
в мире
россия
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f78742621c2e4a2428d7e73f35c3cf36.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР, уничтожили склад боеприпасов одной из механизированных бригад ВСУ, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. "Уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8edfb8f1ca2ff475ae72d08e6b3a9206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли поражение пункту дислокации иностранных наемников