Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922596870.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ
ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024
ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ
Российские военные в течение суток поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР, уничтожили склад боеприпасов одной из... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:14
2024-01-21T12:14
в мире
россия
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f78742621c2e4a2428d7e73f35c3cf36.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР, уничтожили склад боеприпасов одной из механизированных бригад ВСУ, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. "Уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8edfb8f1ca2ff475ae72d08e6b3a9206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли поражение пункту дислокации иностранных наемников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР, уничтожили склад боеприпасов одной из механизированных бригад ВСУ, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области
Вчера, 11:55
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала