https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922595061.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 21.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие отразили две атаки украинских штурмовых групп на донецком направлении и нанесли поражение пяти украинским бригадам, Киев потерял до... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:04

2024-01-21T12:04

2024-01-21T12:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

киев

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки украинских штурмовых групп на донецком направлении и нанесли поражение пяти украинским бригадам, Киев потерял до 310 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, за сутки было нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22-й, 24-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, отмечается в сводке."ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html

https://ria.ru/20240121/yuzhno-donetskoe-1922594000.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, донецкая народная республика