https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922595061.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 21.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие отразили две атаки украинских штурмовых групп на донецком направлении и нанесли поражение пяти украинским бригадам, Киев потерял до... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:04
2024-01-21T12:04
2024-01-21T12:08
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки украинских штурмовых групп на донецком направлении и нанесли поражение пяти украинским бригадам, Киев потерял до 310 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, за сутки было нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22-й, 24-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, отмечается в сводке."ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html
https://ria.ru/20240121/yuzhno-donetskoe-1922594000.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих