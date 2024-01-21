https://ria.ru/20240121/sevastopol-1922626037.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу спустя почти час, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T16:19

2024-01-21T16:19

2024-01-21T16:19

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу спустя почти час, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.О начале тревоги губернатор объявлял в 15.16 по мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240121/bezopasnost-1922613158.html

севастополь

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Дарья Буймова

севастополь, михаил развожаев, безопасность