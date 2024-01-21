https://ria.ru/20240121/sevastopol-1922626037.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу спустя почти час, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T16:19
2024-01-21T16:19
2024-01-21T16:19
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу спустя почти час, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.О начале тревоги губернатор объявлял в 15.16 по мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240121/bezopasnost-1922613158.html
севастополь
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе спустя почти час отменили воздушную тревогу