https://ria.ru/20240121/sevastopol-1922607523.html

В районе Севастополя сбили воздушную цель

В районе Севастополя сбили воздушную цель - РИА Новости, 21.01.2024

В районе Севастополя сбили воздушную цель

Системы ПВО перехватили воздушную цель около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T13:52

2024-01-21T13:52

2024-01-21T15:27

севастополь

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Системы ПВО перехватили воздушную цель около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией", — написал он в Telegram-канале.По словам Развожаева, спасатели не выявили каких-либо повреждений инфраструктуры. Все службы находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор призвал сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, а также не снимать и не выкладывать в Сеть работу систем ПВО.Позднее в Минобороны сообщили, что возле западного побережья Крыма около 14.00 мск удалось сбить две авиационные управляемые ракеты. В 14.30 системы ПВО уничтожили в этом районе еще один снаряд.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня силы противовоздушной обороны сбили в Херсонской области два снаряда, нацеленные на Крым. По словам главы региона Владимира Сальдо, ракетная опасность сохраняется, зенитчики находятся в состоянии готовности.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240121/most-1922602078.html

https://ria.ru/20240119/svo-1922256546.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, республика крым, безопасность