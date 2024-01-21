https://ria.ru/20240121/sevastopol-1922607523.html
В районе Севастополя сбили воздушную цель
В районе Севастополя сбили воздушную цель - РИА Новости, 21.01.2024
В районе Севастополя сбили воздушную цель
Системы ПВО перехватили воздушную цель около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:52
2024-01-21T13:52
2024-01-21T15:27
севастополь
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Системы ПВО перехватили воздушную цель около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией", — написал он в Telegram-канале.По словам Развожаева, спасатели не выявили каких-либо повреждений инфраструктуры. Все службы находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор призвал сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, а также не снимать и не выкладывать в Сеть работу систем ПВО.Позднее в Минобороны сообщили, что возле западного побережья Крыма около 14.00 мск удалось сбить две авиационные управляемые ракеты. В 14.30 системы ПВО уничтожили в этом районе еще один снаряд.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня силы противовоздушной обороны сбили в Херсонской области два снаряда, нацеленные на Крым. По словам главы региона Владимира Сальдо, ракетная опасность сохраняется, зенитчики находятся в состоянии готовности.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240121/most-1922602078.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, республика крым, безопасность
Севастополь, Республика Крым, Безопасность
В районе Севастополя сбили воздушную цель
Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили воздушную цель в районе Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости.
Системы ПВО перехватили воздушную цель около Севастополя, сообщил
губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией", — написал он в Telegram-канале.
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По словам Развожаева, спасатели не выявили каких-либо повреждений инфраструктуры. Все службы находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор призвал сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, а также не снимать и не выкладывать в Сеть работу систем ПВО.
Позднее в Минобороны сообщили, что возле западного побережья Крыма около 14.00 мск удалось сбить две авиационные управляемые ракеты. В 14.30 системы ПВО уничтожили в этом районе еще один снаряд.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня силы противовоздушной обороны сбили в Херсонской области два снаряда, нацеленные на Крым. По словам главы региона Владимира Сальдо, ракетная опасность сохраняется, зенитчики находятся в состоянии готовности.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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