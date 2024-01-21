https://ria.ru/20240121/sadovnichiy-1922616355.html

В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий

В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий - РИА Новости, 21.01.2024

В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий

Более 11 тысяч иностранных студентов обучаются в Московском государственном университете, учитывая студентов в филиалах вуза, заявил ректор Виктор Садовничий. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:58

2024-01-21T14:58

2024-01-21T14:58

общество

китай

турция

саудовская аравия

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 11 тысяч иностранных студентов обучаются в Московском государственном университете, учитывая студентов в филиалах вуза, заявил ректор Виктор Садовничий. "У нас обучается с филиалами вместе 11 тысяч иностранных студентов, аспирантов и слушателей программ дополнительного профессионального образования", - сказал Садовничий на лекции на дне открытых дверей МГУ. Он отметил, что растет интерес к обучению в вузе со стороны абитуриентов из Китая, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Вьетнама, Мексики и других стран.

https://ria.ru/20231212/sadovnichiy-1915294869.html

китай

турция

саудовская аравия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, китай, турция, саудовская аравия, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова