Рейтинг@Mail.ru
В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/sadovnichiy-1922616355.html
В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий
В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий - РИА Новости, 21.01.2024
В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий
Более 11 тысяч иностранных студентов обучаются в Московском государственном университете, учитывая студентов в филиалах вуза, заявил ректор Виктор Садовничий. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:58
2024-01-21T14:58
общество
китай
турция
саудовская аравия
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921424990_0:26:3070:1753_1920x0_80_0_0_4a6078e384873691bcc0261edb2c579d.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 11 тысяч иностранных студентов обучаются в Московском государственном университете, учитывая студентов в филиалах вуза, заявил ректор Виктор Садовничий. "У нас обучается с филиалами вместе 11 тысяч иностранных студентов, аспирантов и слушателей программ дополнительного профессионального образования", - сказал Садовничий на лекции на дне открытых дверей МГУ. Он отметил, что растет интерес к обучению в вузе со стороны абитуриентов из Китая, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Вьетнама, Мексики и других стран.
https://ria.ru/20231212/sadovnichiy-1915294869.html
китай
турция
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921424990_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_ec0dc190747011af06f815c8e5d7d19b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, китай, турция, саудовская аравия, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Китай, Турция, Саудовская Аравия, Виктор Садовничий, МГУ имени М. В. Ломоносова
В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий

Садовничий: в МГУ вместе с филиалами обучаются 11 тысяч иностранных студентов

© iStock.com / skynesherУченики во время лекции
Ученики во время лекции - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© iStock.com / skynesher
Ученики во время лекции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 11 тысяч иностранных студентов обучаются в Московском государственном университете, учитывая студентов в филиалах вуза, заявил ректор Виктор Садовничий.
«
"У нас обучается с филиалами вместе 11 тысяч иностранных студентов, аспирантов и слушателей программ дополнительного профессионального образования", - сказал Садовничий на лекции на дне открытых дверей МГУ.
Он отметил, что растет интерес к обучению в вузе со стороны абитуриентов из Китая, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Вьетнама, Мексики и других стран.
Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий призвал расширять число образовательных программ по ИТ и ИИ
12 декабря 2023, 13:27
 
ОбществоКитайТурцияСаудовская АравияВиктор СадовничийМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала