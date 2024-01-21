https://ria.ru/20240121/sadovnichiy-1922616355.html
В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий
В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий - РИА Новости, 21.01.2024
В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий
Более 11 тысяч иностранных студентов обучаются в Московском государственном университете, учитывая студентов в филиалах вуза, заявил ректор Виктор Садовничий. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:58
2024-01-21T14:58
2024-01-21T14:58
общество
китай
турция
саудовская аравия
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 11 тысяч иностранных студентов обучаются в Московском государственном университете, учитывая студентов в филиалах вуза, заявил ректор Виктор Садовничий. "У нас обучается с филиалами вместе 11 тысяч иностранных студентов, аспирантов и слушателей программ дополнительного профессионального образования", - сказал Садовничий на лекции на дне открытых дверей МГУ. Он отметил, что растет интерес к обучению в вузе со стороны абитуриентов из Китая, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Вьетнама, Мексики и других стран.
https://ria.ru/20231212/sadovnichiy-1915294869.html
китай
турция
саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, китай, турция, саудовская аравия, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Китай, Турция, Саудовская Аравия, Виктор Садовничий, МГУ имени М. В. Ломоносова
В МГУ обучаются более 11 тысяч иностранных студентов, заявил Садовничий
Садовничий: в МГУ вместе с филиалами обучаются 11 тысяч иностранных студентов