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Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 21.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/poteri-1922596739.html
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 21.01.2024
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:14
2024-01-21T12:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. На купянском направлении, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой народной республики и Коломыйчиха Луганской народной республики. "В результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в министерстве. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. "В результате потери противника составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в Минобороны.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях

МО: ВСУ потеряли около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На купянском направлении, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой народной республики и Коломыйчиха Луганской народной республики.
"В результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в министерстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"В результате потери противника составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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