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Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях

Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 21.01.2024

Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:14

2024-01-21T12:14

2024-01-21T12:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. На купянском направлении, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой народной республики и Коломыйчиха Луганской народной республики. "В результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в министерстве. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. "В результате потери противника составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в Минобороны.

харьковская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область