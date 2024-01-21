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Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 21.01.2024
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:14
2024-01-21T12:14
2024-01-21T12:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. На купянском направлении, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой народной республики и Коломыйчиха Луганской народной республики. "В результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в министерстве. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. "В результате потери противника составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в Минобороны.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях