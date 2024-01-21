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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.01.2024
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09:31 21.01.2024 (обновлено: 09:36 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/pogoda-1922578861.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, без осадков и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T09:31
2024-01-21T09:36
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием гребня антициклона, благодаря чему день выдастся погожим, но морозным с температурным фоном на 5 градусов ниже климатической нормы. "В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице минус 10-12 градусов, по области минус 10-15 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба.
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидают температуру до минус 12 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием гребня антициклона, благодаря чему день выдастся погожим, но морозным с температурным фоном на 5 градусов ниже климатической нормы.
Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице минус 10-12 градусов, по области минус 10-15 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба.
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