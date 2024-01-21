https://ria.ru/20240121/pogoda-1922578861.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность, без осадков и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T09:31

2024-01-21T09:31

2024-01-21T09:36

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием гребня антициклона, благодаря чему день выдастся погожим, но морозным с температурным фоном на 5 градусов ниже климатической нормы. "В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице минус 10-12 градусов, по области минус 10-15 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240115/zima-1921376716.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода