https://ria.ru/20240121/otkaz-1922623981.html

В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство - РИА Новости, 21.01.2024

В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

Отказ признавать решение о создании двух государств - Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлем, заявил генсек ООН... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:57

2024-01-21T15:57

2024-01-21T15:57

в мире

израиль

палестина

антониу гутерреш

биньямин нетаньяху

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 21 янв - РИА Новости. Отказ признавать решение о создании двух государств - Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлем, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху косвенно намекнул, что при его правлении палестинское государство не может быть создано, так как в нынешних условиях Израиль намерен обеспечивать свою безопасность лишь при сохранении контроля на палестинских территориях. "Отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев, а также отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемы", - написал Гутерреш в соцсети X. По его словам, право палестинского народа на построение собственного государства должно быть признано всеми.

https://ria.ru/20240121/pozitsiya-1922610148.html

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в мире, израиль, палестина, антониу гутерреш, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году