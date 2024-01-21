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В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство
В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство - РИА Новости, 21.01.2024
В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство
Отказ признавать решение о создании двух государств - Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлем, заявил генсек ООН... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:57
2024-01-21T15:57
2024-01-21T15:57
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ООН, 21 янв - РИА Новости. Отказ признавать решение о создании двух государств - Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлем, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху косвенно намекнул, что при его правлении палестинское государство не может быть создано, так как в нынешних условиях Израиль намерен обеспечивать свою безопасность лишь при сохранении контроля на палестинских территориях. "Отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев, а также отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемы", - написал Гутерреш в соцсети X. По его словам, право палестинского народа на построение собственного государства должно быть признано всеми.
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в мире, израиль, палестина, антониу гутерреш, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Антониу Гутерреш, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство
Гутерреш назвал неприемлемым отказ признавать право палестинцев на государство