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В ДНР при обстрелах ВСУ за день погибли 28 человек - РИА Новости, 21.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:18 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/obstrely-1922660999.html
В ДНР при обстрелах ВСУ за день погибли 28 человек
В ДНР при обстрелах ВСУ за день погибли 28 человек - РИА Новости, 21.01.2024
В ДНР при обстрелах ВСУ за день погибли 28 человек
Число погибших в результате обстрелов ВСУ по территории ДНР выросло до 28, число пострадавших выросло до 30, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T21:18
2024-01-21T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Число погибших в результате обстрелов ВСУ по территории ДНР выросло до 28, число пострадавших выросло до 30, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших составляло 25 человек. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что 25 человек пострадали, из них двое детей. "В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка... Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона", - написал Пушилин.Глава ДНР также отметил, что в Куйбышевском районе Донецка также вследствие сброса боеприпаса с БПЛА ранен водитель ремонтной бригады - мужчина 1990 года рождения. Также в результате обстрела этого же района погиб мужчина 1979 года рождения, и был ранен мужчина 1957 года рождения. По данным Пушилина, в Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали три местных жителя в результате обстрелов ВСУ.
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в мире, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, СЦКК
В ДНР при обстрелах ВСУ за день погибли 28 человек

Пушилин: число погибших при обстрелах ДНР со стороны ВСУ за день выросло до 28

© РИА Новости / Виктория ВеленскаяПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
Последствия обстрела Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Число погибших в результате обстрелов ВСУ по территории ДНР выросло до 28, число пострадавших выросло до 30, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших составляло 25 человек. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что 25 человек пострадали, из них двое детей.
«
"В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка... Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона", - написал Пушилин.
Глава ДНР также отметил, что в Куйбышевском районе Донецка также вследствие сброса боеприпаса с БПЛА ранен водитель ремонтной бригады - мужчина 1990 года рождения. Также в результате обстрела этого же района погиб мужчина 1979 года рождения, и был ранен мужчина 1957 года рождения. По данным Пушилина, в Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали три местных жителя в результате обстрелов ВСУ.
Последствия обстрела Кировского района Донецка
В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ
Вчера, 19:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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