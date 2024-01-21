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В зоне СВО наградили разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ - РИА Новости, 21.01.2024
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В зоне СВО наградили разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ
В зоне СВО наградили разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ - РИА Новости, 21.01.2024
В зоне СВО наградили разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ
Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях в зоне спецоперации, РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T05:08
2024-01-21T05:08
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на артемовском направлении, вручили очередные боевые государственные награды на передовой", - рассказали в оборонном ведомстве. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова. "Государственные награды на передовой личному составу вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких", - дополнили в МО РФ. Сообщается, что командир соединения поздравил разведчиков с Днем образования воинской части и поблагодарил их за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Один из разведчиков с позывным "Нож" был награжден Георгиевским крестом IV степени. Сообщается, что во время выполнения боевых задач "Нож", рискуя своей жизнью, пробирался к позициям противника на минимальное расстояние и вел разведку. "Награду получил по совокупности за выполнение задач на артемовском и краснолиманском направлениях. Выполнял боевые задачи по ведению разведывательно-поисковых действий в составе подразделения. Разведывали передвижения противника, его техники, откуда ведет огонь его артиллерия. Все полученные сведения передавали вышестоящему командованию", - процитировали военнослужащего в МО РФ.
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россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
В зоне СВО наградили разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ

Разведчикам Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили награды в зоне СВО

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЦеремония вручения наград участникам специальной военной операции
Церемония вручения наград участникам специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Церемония вручения наград участникам специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на артемовском направлении, вручили очередные боевые государственные награды на передовой", - рассказали в оборонном ведомстве.
Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова.
"Государственные награды на передовой личному составу вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких", - дополнили в МО РФ.
Сообщается, что командир соединения поздравил разведчиков с Днем образования воинской части и поблагодарил их за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
Один из разведчиков с позывным "Нож" был награжден Георгиевским крестом IV степени. Сообщается, что во время выполнения боевых задач "Нож", рискуя своей жизнью, пробирался к позициям противника на минимальное расстояние и вел разведку.
"Награду получил по совокупности за выполнение задач на артемовском и краснолиманском направлениях. Выполнял боевые задачи по ведению разведывательно-поисковых действий в составе подразделения. Разведывали передвижения противника, его техники, откуда ведет огонь его артиллерия. Все полученные сведения передавали вышестоящему командованию", - процитировали военнослужащего в МО РФ.
Медаль За отвагу - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Замминистра обороны вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО
Вчера, 05:07
 
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