https://ria.ru/20240121/nagrazhdenie-1922565939.html

В зоне СВО наградили разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ

В зоне СВО наградили разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ - РИА Новости, 21.01.2024

В зоне СВО наградили разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ

Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях в зоне спецоперации, РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T05:08

2024-01-21T05:08

2024-01-21T05:08

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на артемовском направлении, вручили очередные боевые государственные награды на передовой", - рассказали в оборонном ведомстве. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова. "Государственные награды на передовой личному составу вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких", - дополнили в МО РФ. Сообщается, что командир соединения поздравил разведчиков с Днем образования воинской части и поблагодарил их за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Один из разведчиков с позывным "Нож" был награжден Георгиевским крестом IV степени. Сообщается, что во время выполнения боевых задач "Нож", рискуя своей жизнью, пробирался к позициям противника на минимальное расстояние и вел разведку. "Награду получил по совокупности за выполнение задач на артемовском и краснолиманском направлениях. Выполнял боевые задачи по ведению разведывательно-поисковых действий в составе подразделения. Разведывали передвижения противника, его техники, откуда ведет огонь его артиллерия. Все полученные сведения передавали вышестоящему командованию", - процитировали военнослужащего в МО РФ.

https://ria.ru/20240120/nagrazhdenie-1922461600.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность