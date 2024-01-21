https://ria.ru/20240121/likvidatsiya-1922660427.html

В США призывают Израиль сфокусироваться на ликвидации лидеров ХАМАС

В США призывают Израиль сфокусироваться на ликвидации лидеров ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2024

В США призывают Израиль сфокусироваться на ликвидации лидеров ХАМАС

США добиваются от Израиля перехода от тотальных зачисток сектора Газа к точечному преследованию лидеров местного движения ХАМАС и уже видят начало перемен в... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T21:08

2024-01-21T21:08

2024-01-21T21:08

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. США добиваются от Израиля перехода от тотальных зачисток сектора Газа к точечному преследованию лидеров местного движения ХАМАС и уже видят начало перемен в характере боевых действий, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер. Разделив с Израилем тяжесть общественной негодования за жестокости в отношении мирных палестинцев, администрация Джо Байдена публично призывает своего ближневосточного союзника к снижению интенсивности кампании, но продолжает оказывать ему военную помощь и обеспечивать дипломатическое прикрытие. "Мы отстаивали право Израиля на оборонительные действия против ХАМАС, чтобы эта угроза над ними больше не довлела. Но мы также довольно ясно давали понять, что то, как Израиль действует в этом конфликте, вызывает у нас большую обеспокоенность. В последние дни и недели мы увидели начало изменения фазы конфликта, к которому мы призывали", - сказал Файнер в интервью телеканалу ABC News. "Мы бы хотели, чтобы Израиль больше фокусировался на высокоценных целях - лидерах ХАМАС. Мы увидели, что они начали это делать. Мы считаем, что это должно продолжаться в предстоящие недели и дни", - добавил он. Файнер также призвал Израиль расширить гуманитарное содействие двухмиллионному населению сектора Газа и перечислил его "малые, но значимые" шаги на этом направлении, включая согласие на завоз помощи через порт города Ашдода. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240121/trebovaniya-1922656529.html

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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, оон, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году