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Были профессионалами. В США раскрыли, кого ликвидировала Россия в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2024
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17:30 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/likvidatsiya-1922634611.html
Были профессионалами. В США раскрыли, кого ликвидировала Россия в зоне СВО
Были профессионалами. В США раскрыли, кого ликвидировала Россия в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2024
Были профессионалами. В США раскрыли, кого ликвидировала Россия в зоне СВО
Уничтоженные 17 января французские наемники были профессиональными военными, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:30
2024-01-21T17:30
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Уничтоженные 17 января французские наемники были профессиональными военными, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;Отличие уничтоженных в Харькове наемников заключается в том, что те ребята, которые прибыли два года назад, большинство из них были теми, кто играл в видеоигры и говорил: &quot;Эх, сейчас бы пойти и поиграть в солдата&quot;. У них не было никакого военного опыта или подготовки, и они были больше обузой, чем как-то помогали. Предполагаю, что убитые в Харькове наемники были бывшими членами французского Иностранного легиона, а значит, обладали опытом и боевыми навыками&quot;, — указал эксперт.Он также отметил, что необычно крупное присутствие наемников на Украине может указывать на то, что западные страны таким образом пытаются обеспечить работоспособность иностранного вооружения, поскольку сами украинцы не могут его эффективно использовать.Минобороны России 17 января сообщило, что российские войска высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.В четверг в МИД России вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
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харьков, украина, россия, вячеслав володин, центральное разведывательное управление (цру), госдума рф, политика, в мире
Харьков, Украина, Россия, Вячеслав Володин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Госдума РФ, Политика, В мире
Были профессионалами. В США раскрыли, кого ликвидировала Россия в зоне СВО

Джонсон: ВС России уничтожили профессиональных французских наемников на Украине

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Уничтоженные 17 января французские наемники были профессиональными военными, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"Отличие уничтоженных в Харькове наемников заключается в том, что те ребята, которые прибыли два года назад, большинство из них были теми, кто играл в видеоигры и говорил: "Эх, сейчас бы пойти и поиграть в солдата". У них не было никакого военного опыта или подготовки, и они были больше обузой, чем как-то помогали. Предполагаю, что убитые в Харькове наемники были бывшими членами французского Иностранного легиона, а значит, обладали опытом и боевыми навыками", — указал эксперт.

Он также отметил, что необычно крупное присутствие наемников на Украине может указывать на то, что западные страны таким образом пытаются обеспечить работоспособность иностранного вооружения, поскольку сами украинцы не могут его эффективно использовать.
Минобороны России 17 января сообщило, что российские войска высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
В четверг в МИД России вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
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ХарьковУкраинаРоссияВячеслав ВолодинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Госдума РФПолитикаВ мире
 
 
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