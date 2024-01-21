https://ria.ru/20240121/inzhenernye_voyska-1922559600.html

Шойгу рассказал, что сыграло ключевую роль в отражении контрнаступления ВСУ

Шойгу рассказал, что сыграло ключевую роль в отражении контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024

Шойгу рассказал, что сыграло ключевую роль в отражении контрнаступления ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск отметил, что возведенная ими система инженерных... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T01:40

2024-01-21T01:40

2024-01-21T05:42

россия

сергей шойгу

безопасность

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск отметил, что возведенная ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов противника, сообщается в Telegram-канале ведомства."На протяжении своей истории личный состав войск с честью выполняет служебный долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, способствует достижению побед на полях сражений... Возведенная ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов противника", - заявил глава ведомства.Шойгу отметил самоотверженность и мужество, которое военные инженеры проявляют в ходе СВО, успешно решая ответственные задачи по организации переправ через водные преграды, разминированию и восстановлению различных объектов. "Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд. Уверен, что вы и в дальнейшем будете делать все для защиты интересов России. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины!" - добавил министр. Двадцать первого января в России отмечается День инженерных войск, установленный указом президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года. Указом президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" День инженерных войск отнесен к памятным дням.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщил 19 декабря Сергей Шойгу, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее глава Минобороны констатировал, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле сражения.Западные СМИ ранее также отмечали, что важную роль в отражении украинского наступления сыграла эшелонированная оборона российской армии с непроходимой зоной из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.

https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

https://ria.ru/20240118/kontrnastup-1922221207.html

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россия, сергей шойгу, безопасность, украина, владимир путин, вооруженные силы украины