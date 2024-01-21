https://ria.ru/20240121/drony-kamikadze-1922621226.html
ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села
ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села - РИА Новости, 21.01.2024
ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села
Украинские военные атаковали дронами-камикадзе два населенных пункта в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:32
2024-01-21T15:32
2024-01-21T15:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами-камикадзе два населенных пункта в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. В хуторе Терезовка атаке подвергся гражданский автомобиль", - написал Гладков.Он уточнил, что на месте работают оперативные службы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20240121/obstrely-1922599396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села
ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села, пострадавших нет