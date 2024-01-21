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Посол Белоруссии выразил соболезнования Пушилину после обстрела Донецка
Посол Белоруссии выразил соболезнования Пушилину после обстрела Донецка - РИА Новости, 21.01.2024
Посол Белоруссии выразил соболезнования Пушилину после обстрела Донецка
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину в связи с обстрелом Донецка, в котором... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T20:36
2024-01-21T20:36
2024-01-21T20:37
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину в связи с обстрелом Донецка, в котором погибли 25 человек, сообщило посольство. "С чувством глубокой боли воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах при артиллерийском обстреле Кировского района Донецка. Прошу передать слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - цитирует обращение Крутого посольство в своём Telegram-канале. Как отметила дипмиссия, соболезнования направлены главе ДНР Денису Пушилину. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что 25 человек пострадали, из них двое детей.
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в мире, донецк, денис пушилин, сцкк, донецкая народная республика, белоруссия
В мире, Донецк, Денис Пушилин, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Белоруссия
Посол Белоруссии выразил соболезнования Пушилину после обстрела Донецка
Посол Дмитрий Крутой выразил соболезнования Пушилину после обстрела Донецка