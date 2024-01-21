https://ria.ru/20240121/donetsk-1922592143.html

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12 - РИА Новости, 21.01.2024

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12

Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 12 человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:40

2024-01-21T11:40

2024-01-21T11:47

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 12 человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram."По обновленной информации, количество погибших в Кировском районе увеличилось до 12", — отметил он.Перед этим он писал о восьми жертвах.Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находится много мирных жителей.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922449885.html

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк