https://ria.ru/20240121/donetsk-1922592143.html
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12 - РИА Новости, 21.01.2024
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 12 человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:40
2024-01-21T11:40
2024-01-21T11:47
специальная военная операция на украине
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922590950_0:0:1263:710_1920x0_80_0_0_675de6bee08f1e8540d302b8826a084b.png
ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 12 человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram."По обновленной информации, количество погибших в Кировском районе увеличилось до 12", — отметил он.Перед этим он писал о восьми жертвах.Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находится много мирных жителей.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922449885.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922590950_0:0:947:710_1920x0_80_0_0_1f4d5d1c57510f6e2ad4807c0d68993b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12
Мэр: число погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до 12
ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости.
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 12 человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram
.
«
"По обновленной информации, количество погибших в Кировском районе увеличилось до 12", — отметил он.
Перед этим он писал о восьми жертвах.
Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находится много мирных жителей.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.
Кировский район
расположен в юго-западной части Донецка.
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека