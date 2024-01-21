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Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12 - РИА Новости, 21.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 21.01.2024 (обновлено: 11:47 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922592143.html
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12 - РИА Новости, 21.01.2024
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 12 человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:40
2024-01-21T11:47
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 12 человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram."По обновленной информации, количество погибших в Кировском районе увеличилось до 12", — отметил он.Перед этим он писал о восьми жертвах.Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находится много мирных жителей.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922449885.html
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донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 12

Мэр: число погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до 12

© @donbassrПоследствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
© @donbassr
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 12 человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.
«
"По обновленной информации, количество погибших в Кировском районе увеличилось до 12", — отметил он.
Перед этим он писал о восьми жертвах.
Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находится много мирных жителей.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк
 
 
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