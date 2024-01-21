https://ria.ru/20240121/britaniya-1922578084.html

В Британии хотят модернизировать ЗРК Sea Viper

В Британии хотят модернизировать ЗРК Sea Viper - РИА Новости, 21.01.2024

В Британии хотят модернизировать ЗРК Sea Viper

Великобритания намерена потратить 514 миллионов долларов на модернизацию зенитного ракетного комплекса Sea Viper, которым британские силы ранее поразили... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T09:18

2024-01-21T09:18

2024-01-21T09:18

в мире

красное море

сша

великобритания

ансар алла

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Великобритания намерена потратить 514 миллионов долларов на модернизацию зенитного ракетного комплекса Sea Viper, которым британские силы ранее поразили беспилотники в Красном море, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные министерства обороны страны. Ранее сообщалось, что Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море. "Минобороны Британии заявило в воскресенье, что потратит 405 миллионов фунтов на модернизацию ракетного комплекса, который сейчас используется Королевским флотом для сбивания вражеских беспилотников над Красным морем", - передает агентство Рейтер. Как сообщается, контракт был заключен с британским подразделением концерна по производству ракетных систем MBDA. Sea Viper получит ракеты с новыми боеголовками, а также будет оснащен программным обеспечением, позволяющим противостоять угрозам баллистических ракет. Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20240120/podrazdelenie-1922480488.html

https://ria.ru/20240119/oruzhie-1922360937.html

красное море

сша

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красное море, сша, великобритания, ансар алла