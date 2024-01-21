https://ria.ru/20240121/braziliya-1922582881.html
Бразильские авиакомпании отменят рейсы в Аргентину на 24 января
Бразильские авиакомпании отменят рейсы в Аргентину на 24 января - РИА Новости, 21.01.2024
Бразильские авиакомпании отменят рейсы в Аргентину на 24 января
Бразильские авиакомпании отменяют рейсы в Аргентину на 24 января из-за всеобщей забастовки, которая пройдет в тот день, сообщает портал G1. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:20
2024-01-21T10:20
2024-01-21T10:20
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бразильские авиакомпании отменяют рейсы в Аргентину на 24 января из-за всеобщей забастовки, которая пройдет в тот день, сообщает портал G1. "Всеобщая забастовка в Аргентине, объявленная Всеобщей конфедерацией труда 24 января, заставила бразильские авиакомпании отменить рейсы на этот день", - говорится в сообщении портала со ссылкой на данные авиакомпаний Latam и Gol. Как отмечает портал, по состоянию на 20 января отменено 33 рейса между Бразилией и Аргентиной. Всеобщая конфедерация труда Аргентины CGT решила провести 24 января всеобщую забастовку, к которой присоединился ряд профсоюзов. CGT выступает против чрезвычайного указа нового президента Аргентины Хавьера Милея о более чем 300 реформах по либерализации экономики, которые затрагивают все сферы, а накануне осудила предполагаемые тайные встречи спикера нижней палаты депутатов с главами фракций, на которых предположительно обсуждалось ускоренное принятие реформ. Так называемый "сводный закон" Хавьера Милея включает среди прочего отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний.
https://ria.ru/20240113/reysy-1921171623.html
https://ria.ru/20240109/zabastovka-1920302367.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, бразилия
В мире, Аргентина, Бразилия
Бразильские авиакомпании отменят рейсы в Аргентину на 24 января
Бразильские авиакомпании отменят рейсы в Аргентину из-за всеобщей забастовки
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Бразильские авиакомпании отменяют рейсы в Аргентину на 24 января из-за всеобщей забастовки, которая пройдет в тот день, сообщает портал G1
.
"Всеобщая забастовка в Аргентине, объявленная Всеобщей конфедерацией труда 24 января, заставила бразильские авиакомпании отменить рейсы на этот день", - говорится в сообщении портала со ссылкой на данные авиакомпаний Latam и Gol.
Большую часть рейсов Brussels Airlines отменили из-за забастовки
Как отмечает портал, по состоянию на 20 января отменено 33 рейса между Бразилией
и Аргентиной.
Всеобщая конфедерация труда Аргентины CGT решила провести 24 января всеобщую забастовку, к которой присоединился ряд профсоюзов.
CGT выступает против чрезвычайного указа нового президента Аргентины Хавьера Милея о более чем 300 реформах по либерализации экономики, которые затрагивают все сферы, а накануне осудила предполагаемые тайные встречи спикера нижней палаты депутатов с главами фракций, на которых предположительно обсуждалось ускоренное принятие реформ.
Так называемый "сводный закон" Хавьера Милея включает среди прочего отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний.
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