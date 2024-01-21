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Гутерреш заявил, что украинские беженцы в Британии имеют право на защиту

Гутерреш заявил, что украинские беженцы в Британии имеют право на защиту - РИА Новости, 21.01.2024

Гутерреш заявил, что украинские беженцы в Британии имеют право на защиту

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинские беженцы в Британии, призыва которых в армию добивается Киев, имеют право на защиту. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T22:01

2024-01-21T22:01

2024-01-21T22:01

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украина

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ООН, 21 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинские беженцы в Британии, призыва которых в армию добивается Киев, имеют право на защиту. В воскресенье Гутерреш пообщался с прессой в столице Уганды Кампале. Генсека попросили прокомментировать принятие палатой общин (нижняя палата британского парламента) в окончательном чтении закона о высылке беженцев в Руанду, а также вероятность призыва украинских беженцев в ВСУ. "Ко всем беженцам следует относиться одинаково. И все страны должны вести себя ответственно в контексте законодательства о беженцах. И поэтому мы выразили свое несогласие с соглашением, о котором вы упомянули", - сказал Гутерреш. В то же время генсек отметил, что Уганда является "замечательным примером защиты беженцев". "У вас в Уганде гораздо больше миллиона беженцев, беженцев из нескольких соседних стран. И с тех пор, как я был Верховным комиссаром, осуществлялась забота о том, чтобы гарантировать этим беженцам те же условия жизни, что и населению Уганды", - отметил Гутерреш. По его мнению, европейские страны должны изучить эти примеры. "И украинские беженцы, конечно, имеют право на защиту. Но все беженцы равны, и все беженцы имеют одинаковые права", - подчеркнул он, отвечая на вопрос об украинских беженцах. Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял, что власти Украины ищут юридические механизмы, чтобы вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу. Министр обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, в интервью изданию Bild заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

https://ria.ru/20240118/sunak-1922122294.html

https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, уганда, украина, киев, антониу гутерреш, игорь клименко, рустем умеров, вооруженные силы украины, оон