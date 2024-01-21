Гутерреш заявил, что украинские беженцы в Британии имеют право на защиту
Гутерреш призвал относиться ко всем беженцам одинаково ответственно
© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы с Украины, следующие в Великобританию
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы с Украины, следующие в Великобританию. Архивное фото
ООН, 21 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинские беженцы в Британии, призыва которых в армию добивается Киев, имеют право на защиту.
В воскресенье Гутерреш пообщался с прессой в столице Уганды Кампале.
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"Ко всем беженцам следует относиться одинаково. И все страны должны вести себя ответственно в контексте законодательства о беженцах. И поэтому мы выразили свое несогласие с соглашением, о котором вы упомянули", - сказал Гутерреш.
В то же время генсек отметил, что Уганда является "замечательным примером защиты беженцев".
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"У вас в Уганде гораздо больше миллиона беженцев, беженцев из нескольких соседних стран. И с тех пор, как я был Верховным комиссаром, осуществлялась забота о том, чтобы гарантировать этим беженцам те же условия жизни, что и населению Уганды", - отметил Гутерреш.
По его мнению, европейские страны должны изучить эти примеры.
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"И украинские беженцы, конечно, имеют право на защиту. Но все беженцы равны, и все беженцы имеют одинаковые права", - подчеркнул он, отвечая на вопрос об украинских беженцах.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял, что власти Украины ищут юридические механизмы, чтобы вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу. Министр обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, в интервью изданию Bild заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.