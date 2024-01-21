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Аксенов призвал уничтожить "нацистскую нежить под корень"

Аксенов призвал уничтожить "нацистскую нежить под корень" - РИА Новости, 21.01.2024

Аксенов призвал уничтожить "нацистскую нежить под корень"

Глава Крыма Сергей Аксенов после удара украинских войск по Донецку призвал уничтожить "нацистскую нежить". РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T19:05

2024-01-21T19:05

2024-01-21T19:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

сергей аксенов (политик)

денис пушилин

донецкая народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после удара украинских войск по Донецку призвал уничтожить "нацистскую нежить".Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. Минздрав РФ информировал, что 18 пострадавших мирных жителей Донецка были госпитализированы, а двум другим пострадавшим была оказана амбулаторная помощь в медучреждениях. "Целенаправленный удар по мирным жителям Донецка — очередное преступление украинских террористов. Нет слов, только боль и ярость. <...> Нацистская нежить должна быть уничтожена. Под корень. Других вариантов нет", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава Крыма от имени всех жителей региона выразил соболезнования родным и близким погибших. "Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — подчеркнул глава республики.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, сергей аксенов (политик), денис пушилин, донецкая народная республика, видео