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У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2024
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02:45 20.01.2024
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У побережья Сахалина произошло землетрясение
У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2024
У побережья Сахалина произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу у юго-западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:45
2024-01-20T02:45
происшествия
сахалин
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу у юго-западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу в 03.57 (19.57 мск пятница). Эпицентр находился в Татарском проливе в 18 километрах западнее села Селезнево в Невельском районе", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой до 4-5 баллов могли ощутить жители Невельского и Холмского районов. Никто не пострадал, тревога цунами не объявлялась.
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происшествия, сахалин, елена семенова
Происшествия, Сахалин, Елена Семенова
У побережья Сахалина произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали у побережья Сахалина землетрясение магнитудой 4,7

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу у юго-западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу в 03.57 (19.57 мск пятница). Эпицентр находился в Татарском проливе в 18 километрах западнее села Селезнево в Невельском районе", - рассказала собеседница агентства.
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На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла
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По ее словам, подземные толчки силой до 4-5 баллов могли ощутить жители Невельского и Холмского районов. Никто не пострадал, тревога цунами не объявлялась.
 
ПроисшествияСахалинЕлена Семенова
 
 
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