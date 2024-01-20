https://ria.ru/20240120/zemletryasenie-1922457093.html

У побережья Сахалина произошло землетрясение

У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2024

У побережья Сахалина произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу у юго-западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T02:45

2024-01-20T02:45

2024-01-20T02:45

происшествия

сахалин

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу у юго-западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу в 03.57 (19.57 мск пятница). Эпицентр находился в Татарском проливе в 18 километрах западнее села Селезнево в Невельском районе", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой до 4-5 баллов могли ощутить жители Невельского и Холмского районов. Никто не пострадал, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240118/ebeko-1921968882.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, сахалин, елена семенова