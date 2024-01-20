https://ria.ru/20240120/zdravookhranenie-1922496054.html

Сопредседатель штаба Путина пообщалась с москвичами

Сопредседатель штаба Путина пообщалась с москвичами - РИА Новости, 20.01.2024

Сопредседатель штаба Путина пообщалась с москвичами

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко приняла участие в... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:19

2024-01-20T13:19

2024-01-20T13:19

общество

россия

рузский район

истринский район

марьяна лысенко

владимир путин

владимир машков

выборы президента рф

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко приняла участие в работе его центральной общественной приёмной и пообщалась с москвичами, вопросы которых касались здравоохранения. Так, москвич Андрей Беляев обратился в общественную приемную с просьбой помочь жителям одной из деревень Рузского района в получении экстренной медпомощи. По его словам, деревня находится на границе с Истринским районом, который территориально ближе, однако бригады скорой помощи едут с подстанции, относящийся к Рузскому району и находящейся дальше. "Мы будем обращаться к коллегам из Московской области. И я надеюсь, что коллеги рассмотрят", - ответила Лысенко. Также она выслушала жалобу москвички-пенсионерки о том, что на приём в поликлинике врачу выделяется только 12 минут на пациента. Лысенко на это заметила, что регламентация времени важна для того, чтобы медпомощь была доступной для всех, но если доктор считает, что ему по каким-то причинам нужно увеличить время приёма, он вправе это сделать. "Мне кажется, что это, безусловно, обсуждаемо, но думаю, в конечном итоге эти рекомендуемые нормативы ни к чему плохому не приводят. Вопрос решения врача оставить пациента в кабинете дольше, чем у него это регламентировано для расчёта нагрузки - это вопрос к врачу", - сказала Лысенко. Москвичка Марина Ивановна пришла в общественную приемную, чтобы рассказать о сложностях, с которыми столкнулась ее семья при вызове неотложной помощи для ребёнка - по ее словам, процесс общения по телефону с диспетчерами занял почти час. Лысенко посоветовала в таких случаях сразу обращаться на горячую линию Департамента здравоохранения. В работе общественной приемной в субботу также принял участие сопредседатель штаба, актер и режиссер Владимир Машков. Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231205/nauka-1913739837.html

https://ria.ru/20231122/politsiya-1910970270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, рузский район, истринский район, марьяна лысенко, владимир путин, владимир машков, выборы президента рф